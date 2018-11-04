كفر كنا: اتفاق بين عواودة وأمارة

جرى الاتفاق في قرية كفر كنا، الليلة الماضية، بين المرشحين اللذين انتقلا للجولة الثانية، يوسف عواودة وعز الدين أمارة، على التناوب وتقاسم رئاسة المجلس المحلي ومنصب القائم بأعمال الرئيس، فيما اتفق على أن يتولى عبد الحكيم طه منصب نائب الرئيس لمدة 5 أعوام.

قادة تحالف "التجمع والجبهة"

وبموجب اتفاق التقاسم والتناوب الذي أعلن عنه في كفر كنا، الليلة الماضية، فإنه سيتولى كل من عواودة وأمارة رئاسة المجلس ومنصب القائم بأعمال الرئيس في الدورة المقبلة، على أن يتسلم عواودة الرئاسة وأمارة القائم بأعمال الرئيس لمدة عامين ونصف أولا، ثم يقدم عواودة استقالته بشكل رسمي من الرئاسة وأمارة من منصب القائم بالأعمال، ومن ثم تقوم اللجنة المعينة التي بادرت للاتفاق بالعمل على تنفيذ الاتفاق ليتسلم أمارة الرئاسة، وعواودة القائم بالأعمال لعامين ونصف.

واتفق بين الأطراف المتحالفة كذلك على فحص كل الوسائل التي تم من خلالها الاتفاق عن طريق محامين مختصين.

وعقد اجتماع الليلة الماضية في كفر كنا بمشاركة كل من مرشحي الرئاسة عواودة وأمارة وممثلين عن قائمتيهما "أبناء قانا" و"الوحدة الكناوية" وقائمة "المستقبل" برئاسة عبد الحكيم طه وأخرين.

وجاء الاجتماع في أعقاب انتقال عواودة وأمارة إلى جولة انتخابية ثانية بعد أن لم ينجح أي مرشح باجتياز نسبة الحسم (40%) في الجولة الأولى التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك منعًا لتفاقم الأوضاع وتدهورها في البلدة التي شهدت في الأيام الثلاثة الماضية أعمال عنف تخللها إطلاق نار والتسبب بأضرار جسيمة بالممتلكات ووقوع إصابات.

عواودة وطه وأمارة، صباح اليوم

نتائج الرئاسة والعضوية

ويستدل من النتائج شبه الرسمية أنه حصل كل من مرشح "أبناء قانا" للرئاسة يوسف عواودة على 4069 صوتا، ومرشح "الوحدة الكناوية" للرئاسة عز الدين أمارة على 3189 صوتا، ومرشح "تحالف التجمع والجبهة" للرئاسة واصل طه على 2993 صوتا، ومرشح قائمة "المستقبل" للرئاسة عبد الحكيم طه على 2821 صوتا، ومرشح قائمة "قانا الجليل" للرئاسة عرفان خطيب على 277 صوتا.

وحصلت قائمة "أبناء قانا" على 3033 صوتا، 3 أعضاء، وسيمثلها كل من يوسف عواودة وطارق عباس وفتحية خطيب، وقائمة "تحالف التجمع والجبهة" على 2817 صوتا، 3 أعضاء وسيمثلها كل من واصل طه ونبيل أبو داود ووسيم عباس، وقائمة "الوحدة الكناوية" على 2258 صوتا، وسيمثلها عز الدين أمارة وصلاح حمزة، وقائمة "المستقبل" على 1897 صوتا وسيمثلها عبد الحكيم طه وحسين خطيب، و"القائمة العربية الموحدة" على 1403 صوتا وسيمثلها طه دهامشة، وقائمة "قانا الجليل" على 879 صوتا وسيمثلها عرفان خطيب، وقائمة "معا نستطيع" على 879 صوتا وسيمثلها أحمد زريقي.

مصدر في "تحالف التجمع والجبهة": "شخصيات وجهات لا تريد أي دور للتيار الوطني"

وقال مصدر في "تحالف التجمع والجبهة" إنه جرى تجاهله ولم يتوجه أحد إليه رغم أنه قوة أساسية في البلدة وحصل على 3 أعضاء في المجلس المحلي.

وأكد أن "شخصيات وجهات، محلية وخارجية، لا تريد أي دور للتيار الوطني الذي يقوده 'تحالف التجمع والجبهة' في كفر كنا، ولذلك لم يجر القائمون على اتفاق التقاسم أي اتصال مع الأحزاب السياسية وتجاهلها بشكل واضح ومفضوح".

وحاولنا في "عرب 48" الحصول على تعقيب "قائمة أبناء قانا" ود. يوسف عواودة حول تصريح المصدر في "تحالف التجمع والجبهة" ورغم اتصالنا عدة مرات إلا أننا لم نلق أي رد يذكر، وسنقوم بنشر تعقيبه إذا ما وصلنا لاحقا.