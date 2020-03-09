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"من يريد مخاطبتنا عليه التوجه للمشتركة بمركباتها الأربعة"

تاريخ النشر: 09/03/2020 - 09:10

"من يريد مخاطبتنا عليه التوجه للمشتركة بمركباتها الأربعة"
​ جلسة المشتركة بكفر قاسم، أمس
عرب ٤٨

أكدت كتلة القائمة المشتركة في اجتماعها الأول الذي عقدته في كفر قاسم، أمس الأحد، لبحث آخر التطورات السياسية بعد نشر نتائج الانتخابات على أنه لا قرار بالتوصية طالما لم يكن توجه رسمي وعلني من "كاحول لافان"، وأن المواقف التي صدرت من "كاحول لافان" تعتبر استهتارًا بجماهيرنا، وعليهم الآن التراجع عنها والتواصل مع القائمة المشتركة علنا، والكرة الآن في ملعبهم، وأنه سنعمل بكل ما في وسعنا لاستثمار الإنجاز لصالح المجتمع العربي، ولزيادة تأثيرنا السياسي في كافة المحافل، ولن نرضى بسياسة دق الأسافين، ومن يريد مخاطبتنا عليه أن يتوجه للمشتركة بمركباتها الأربعة، ونلتزم بالعمل على تعزيز دور ومكانة المرأة في مجتمعنا.

وافتُتِحت الجلسة بتحية وتهنئة للمرأة الفلسطينية على دورها النضالي الطلائعي من أجل مجتمع أفضل.

وشدّدت القائمة المشتركة في بيان أصدرته اليوم، الإثنين، على فخرها واعتزازها بنسائها الأربع، شريكات في النضال ورائدات في العمل السياسي، وأكدت على التزامها بالعمل على تعزيز دور ومكانة المرأة في مجتمعنا من خلال السعي لمساواة حقوقهن في جميع مجالات الحياة.

وتوقفت الكتلة في نقاشها عند المحطات السياسية المقبلة وهي: انتخاب رئيس الكنيست، والتوصية أمام رئيس الدولة، اقتراح قانون منع نتنياهو من تشكيل الحكومة بسبب الفساد، وتشكيل الحكومة القادمة.

وانتقدت الكتلة تصريحات وسلوك "كاحول لافان" ورئيسه بيني غانتس خلال الحملة الانتخابية، الذي انساق وراء تحريض نتنياهو ضد الجماهير العربية والقائمة المشتركة.

واعتبرت القائمة المشتركة أن المواقف التي صدرت من بيني غانتس و"كاحول لافان" غير كافية، وتعتبر استهتارا بجماهيرنا، وعليهم الآن التراجع عن موقفهم والتواصل مع القائمة المشتركة علنا. وعليه فإنّ الكرة الآن في ملعب "كاحول لافان"، وغانتس يدرك ذلك جيدًا.

وأكدت المشتركة أنّ موقفها هذا هو جزء لا يتجزأ من معركة القائمة المشتركة على شرعية جماهيرنا العربية ودورها الأساسي في تغيير السياسة الإسرائيلية تجاهنا.

مما أكدت القائمة المشتركة كذلك على نجاحها الباهر بحصولها على خمسة عشر مقعدًا، قائلة إنها ستعمل بكل ما في وسعها لاستثمار هذا الإنجاز لصالح المجتمع العربي، ولزيادة تأثيرنا السياسي في كافة المحافل.

أما بخصوص التوصية، فقد طرحت الأحزاب الأربعة مواقفها، وحتى الآن الموضوع لم يُقر، ولا نجد أي سبب لإقراره طالما لم يكن أي توجه رسمي وعلني من "كاحول لافان" لطلب توصية القائمة المشتركة.

وشددت القائمة المشتركة على وحدة مركباتها، ولن نرضى بسياسة دق الأسافين داخل القائمة المشتركة، ومن يريد مخاطبتها عليه أن يتوجه للقائمة المشتركة بمركباتها الأربعة.

وأضافت القائمة المشتركة أنها ستقوم بمشاركة جمهورها بالمستجدات من باب الشفافية ومنعًا لأسافين تحريضيّة يفتعلها اليمين ضد القائمة المشتركة.

وبخصوص رئاسة الكنيست والقانون لمنع تكليف المتهمين برئاسة الحكومة، فقد تقرر استمرار الكتلة باتصالاتها البرلمانية بهذا الخصوص.

وأنهت القائمة المشتركة بتحذير من مغبّة انتقامات سياسيّة تصل إلى حد الاعتداء الجسدي ضد أعضاء القائمة المشتركة بسبب التحريض اليومي الأرعن لناشطي اليمين بسبب مواقفهم السياسية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#القائمة المشتركة
#كاحول لافان
#بيني غانتس
#سياسة
#انتخابات 2020

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