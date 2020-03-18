التجمع يؤكد رفضه لكل أنواع الملاحقة السياسية

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا اليوم، الأربعاء، أدان فيه اعتقال أيمن حاج يحيى، نائب الأمين العام لحركة كفاح، والذي تم تمديد اعتقاله بقرار من محكمة الصلح في "ريشون لتسيون"، أمس، لستة أيام أخرى ومنع محامي الدفاع من الالتقاء به.

وأكد التجمع في بيانه رفضه الكامل وتصديه لكل أنواع الملاحقة السياسية التي يتعرض لها أبناء وبنات الحركة الوطنية في الداخل الفلسطيني بكامل ألوانها السياسية من قِبَل المؤسسة الصهيونية وأذرعها المخابراتية، مؤكداً على أن هذه الملاحقات لن تزيدنا إلا عزيمةً وإصرارا وثباتا وتمسكا أكثر فأكثر بالكرامة القومية والثوابت الوطنية.

كما أدان التجّمع الاعتقالات التعسفية التي تتعرض لها قيادات ونشطاء في التيار الإسلامي، والتي تبقي على الناشطة آية خطيب معتقلة حتى هذه اللحظة تحت تعتيم إعلامي كامل. ورأى أن هذا التضييق هو خطوة تصعيدية ما بعد الحظر باتجاه الملاحقة الشخصية.

ودعا التجمّع في نهاية بيانه إلى الالتفاف حول المعتقلين من كافة الأطياف السياسية لردع الاستفراد بهم، مؤكدا أن هذه الملاحقات تأتي في إطار التضييق على مجمل العمل السياسي والاجتماعي ونزع الشرعية عنه.