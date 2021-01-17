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بلدية أم الفحم تعلق دعوة نتنياهو لزيارة المدينة إلى ما بعد الانتخابات

تاريخ النشر: 17/01/2021 - 09:15

بلدية أم الفحم تعلق دعوة نتنياهو لزيارة المدينة إلى ما بعد الانتخابات
رئيس بلدية أم الفحم ونتنياهو (تصوير بلدية أم الفحم)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

صرح رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير صبحي، أن دعوته التي وجهها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لزيارة مدينة أم الفحم جرى تعليقها إلى ما بعد انتخابات الكنيست المقبلة.

وأضاف رئيس بلدية أم الفحم أنه "بعدما أثير من جدل حول الدعوة التي وجهتها بلدية أم الفحم إلى نتنياهو والتي طالبناه فيها بالقدوم إلى أم الفحم من أجل بحث موضوعي لأزمة العنف في المدينة والمجتمع العربي بدل الاكتفاء بالقدوم بصورة مفاجئة لالتقاط الصور في مركز التطعيم، ثم بعدما وصلتنا إشارات من أوساط صحفية إسرائيلية أن بعض الأوساط في الليكود تريد أن توظف الدعوة لأهداف انتخابية، رأينا تعليق دعوة رئيس الحكومة إلى ما بعد الانتخابات المقبلة".

هذا، وكانت اللجنة الشعبية في أم الفحم قد دعت يوم الخميس الماضي، رئيس البلدية، إلى التراجع عن دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لزيارة المدينة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أم الفحم
#نتنياهو
#انتخابات الكنيست

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