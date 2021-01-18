أعلن التجمع الوطني الديمقراطي عن إغلاق باب الترشّح للمنافسة على موقع في قائمة الحزب لخوض انتخابات الكنيست الـ24 المقررة في الـ23 من آذار/ مارس المقبل، مساء، اليوم، الإثنين.

ويجري التصويت على اختيار قائمة التجمع للانتخابات، في مؤتمر بعقد في الـ23 من كانون الثاني/ يناير الجاري. وأبرز ما شهدته الترشيحات، المنافسة بين النائبين إمطانس شحادة وسامي أبو شحادة على الموقع الأول من قائمة الحزب.

وجاء في بيان صدر عن التجمع أنه "أغلق اليوم الساعة الرابعة بعد الظهر باب الترشّح لانتخابات الكنيست الـ24 في قائمة التجمّع الوطني الديمقراطي".

وأوضح التجمع أنه "حدد يوم التصويت على أن يوافق يوم السبت المقبل (21 كانون الثاني/ يناير الجاري)"، وأوضح البيان أن يوم التصويت سيقتصر "على التصويت فقط، دون تقديم بيانات سياسية أو تقارير وذلك منعًا للتجمهر والتزامًا بتعليمات وزارة الصحّة" في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقد تقدّم للترشح على المواقع الخمسة الأولى في قائمة التجمع، كل من إمطانس شحادة وسامي أبو شحادة

على الموقع الأول.

فيما اقتصرت الترشيحات على الموقع الثاني، النائبة هبة يزبك، في حين يتنافس النائب السابق، جمعة زبارقة، ومنيب طربيه، على الموقع الثالث.

كما اقتصر الترشيح على الموقعين الرابع والخامس في قائمة الحزب على إياد رابي ومحاسن قيس (على التوالي).

وأوضح البيان أنه منوط بـ"المكتب السياسي للحزب، العمل على إتمام ترتيب قائمة المرشحين من المقعد السادس وحتى الـ120 وفق النظام الداخلي".