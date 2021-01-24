اجتماع مرتقب: هل هي بوادر انفراج في أزمة المشتركة؟

يعقد اجتماع، مساء اليوم الأحد، لرؤساء كتل مركبات القائمة المشتركة الأربعة (الجبهة، التجمع، الإسلامية، العربية للتغيير) باستضافة رئيس المتابعة، محمد بركة.

وذكرت مصادر حزبية أنها تأمل أن تشهد المشتركة بوادر انفراج بعد أن تصاعدت الأزمة السياسية بين مكوّني القائمة المشتركة، الجبهة والحركة الإسلامية الجنوبيّة، حديثا، إثر اتهام الجبهة قيادات في الإسلامية الجنوبية بالتورّط "في التواطؤ مع إستراتيجية" رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، لتفكيك القائمة المشتركة، وهو ما اعتبرته الإسلامية "خطيرًا وتهوّرًا سياسيًا يصلّ حد الاتهام بالعمالة"، في حين حمّل بيان صادر عن الإسلامية، الجبهة والحزب الشيوعي، مسؤوليّة الاتهام "وهو ما قد يفضي فعليًا لتفكيك المشتركة وتهديد كل أُطُرَنا الجماعية، وإن كانت لدى الجبهة والحزب الشيوعي الإسرائيلي نية بشق المشتركة فلتعلنها على الملأ".

وقال سكرتير عام الجبهة، منصور دهامشة، لـ"عرب 48" مساء اليوم، إنه "نأمل أن يحمل الاجتماع نتائج إيجابية، وننطلق نحو برنامج عمل وطني ملتزم بقضايا شعبنا في الأساس، ومواجهة الجريمة والعنف وهي أهم التحديات، اليوم، والابتعاد عن رئيس الحكومة نتنياهو وسياسته".

وكان رئيس لجنة المتابعة قد صرح في وقت سابق، الأسبوع الماضي، أنه حاور مركبات القائمة المشتركة، من أجل جسر هوة الخلافات وإعادة تشكيل المشتركة.

وشهدت الأيام الأخيرة محاولات بهدف رأب الصدع في القائمة المشتركة، إثر تراشق الاتهامات بين الجبهة والقائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية) برئاسة منصور عباس.

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيبات من مركبات المشتركة الأخرى، لكن لم يتسن لنا ذلك، وسننشر أي تعقيب إذا ما وصلنا لاحقا.