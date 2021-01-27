اتفاق على استمرار اللقاءات للحفاظ على المشتركة

عقدت مركبات القائمة المشتركة (الجبهة، التجمع، الإسلامية، العربية للتغيير)، الليلة الماضية، اجتماعا لها في منزل رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، وذلك استمرارا لمحاولات إعادة تشكيل القائمة المشتركة.

ورغم ما جاء في البيان الذي أصدرته القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية) برئاسة منصور عباس، يوم أمس الثلاثاء، والرد عليه من الجبهة والتجمع، شهد الاجتماع نقاشا مخالفا لما تضمنه بيان الإسلامية الجنوبية. وبعد طرحه لمبادرة التجمع لحل أزمة المشتركة وورقة العمل المقدمة بهذا الشأن، خرج ممثل التجمع، النائب د. إمطانس شحادة، قبل اختتام الاجتماع بين المركبات الأربعة، كما تم التوصل لاتفاق استمرار النقاش بين المركبات الأربعة، عصر اليوم الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعا ثلاثيا ضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، كان قد سبق الاجتماع الرباعي مع الإسلامية الجنوبية، خلص إلى الاتفاق على أولوية المحافظة على المشتركة، واستمرار المساعي للحفاظ على البرنامج السياسي للقائمة المشتركة كما تم الاتفاق عليه في الانتخابات السابقة.

وقال النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، لـ"عرب 48" إن "التجمع سيشارك في لقاء رباعية المشتركة، اليوم الأربعاء. لقاء الأمس لم يفض إلى اتفاق كما لم يفض إلى خلاف، بمعنى لا يمكن القول لا توجد قائمة مشتركة، فالاحتمالات قائمة، والأمور ستتضح أكثر هذا اليوم".

وأضاف أنه "من جانبنا طرحنا مبادرة التجمع بشكل واضح، وخاصة فيما إذا استمرت القائمة المشتركة ما هي الضمانات ألا نعود على أخطاء الماضي. من الواضح أن هناك فروقات في الرؤيا والطرح السياسي وتصور عمل المشتركة، وهناك محاولات لجسر الهوة، ولا يمكن تقدير مدى نجاح جسر هذه الخلافات".

وقال سكرتير الجبهة، منصور دهامشة، لـ"عرب 48" إنه "أستطيع القول إن اجتماع الأمس كان إيجابيا، ونوقشت القضايا السياسية بجدية بين المركبات الأربعة للقائمة المشتركة، وتم الاتفاق على استئناف الاجتماع خلال اليوم".

وأكد أن "الاجتماع جرى خلافا للغة البيانات التي سبقت الاجتماع، والحوار بين الأطراف كان جادا، ونحن نسعى بصدق لاستمرار القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة".