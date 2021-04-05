الجبهة والحزب الشيوعي يقرران عدم التوصية على مرشح لتشكيل الحكومة

قررت هيئات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحزب الشيوعي، وبعد مداولات عدة، عدم التوصية على أي مرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، وهذا على ضوء الوضع الناشئ، والسيناريوهات التي ظهرت في الأيام الأخيرة.

وأكدت الجبهة أن "موقفنا ضد بنيامين نتنياهو كشخص، ولكن في الأساس كنهج، نهج اليمين الاستيطاني المنفلت".

وأشارت إلى أنه "على مدى الأسبوع الماضي، عُقدت سلسلة اجتماعات لهيئات الجبهة والحزب، وكان القرار الأول، هو أن يثبت رئيس حزب ‘يش عتيد’ يائير لبيد أن لديه 55 نائبا يوصون به لتكليفه لتشكيل الحكومة، ومن ثم ستكون القائمة المشتركة على استعداد لبحث التوصية بشروط، إلا أنه في اليوم التالي للقرار، اتضح أن لبيد أبدى استعدادا لتشكيل حكومة برئاسة تناوبية، مع زعيم كتلة ‘يمينا’ نفتالي بينيت، من غلاة اليمين الاستيطاني المتطرف، في حين أن شركاء مفترضين للبيد، في ما يسمى ‘معسكر رفض نتنياهو’ يساندون هذه الفكرة، وهم أصلا من اليمين الاستيطاني المتطرف".

وختمت الجبهة بالقول إن "معارضتنا لنتنياهو هي أيضا معارضتنا للنهج، والهدف أن تكون حكومة تدفع بحل القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، ووقف كل أشكال سياسات التمييز العنصري، وتتبع سياسات اقتصادية اجتماعية تساند الشرائح الفقيرة والضعيفة والمتوسطة".