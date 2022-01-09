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تعيين جمعة الزبارقة مركّزا للجنة التوجية العليا لعرب النقب

تاريخ النشر: 09/01/2022 - 20:37

تعيين جمعة الزبارقة مركّزا للجنة التوجية العليا لعرب النقب
مركّز لجنة التوجية العليا لعرب النقب، الزبارقة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قرّرت لجنة التوجية العليا لعرب النقب في اجتماعها الدوريّ، الأحد، تعيين النائب السابق وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، وعضو قيادة اللجنة، جمعة الزبارقة، مركّزا لها.

جاء ذلك بحسب ما أفادت اللجنة في بيان، أصدرته مساء الأحد، وذكرت خلاله أنها قررت "ترتيب أوراقها التنظيمية لمواجهة المخططات والمخاطر السلطوية التي تواجه الأهل في النقب".

وذكر البيان أن تعيين الزبارقة جاء "وفقا للنظام الداخلي ومبدأ التداول والتناوب"، موضحا أن "الدور للأخ جمعة الزبارقة عضو قيادة لجنة التوجية، وعلى هذا الأساس، تمّ اعتمادة مركزا للجنة التوجية لمدة عامين من تاريخه (من اليوم الأحد)".

وقال البيان إن اللجنة "أقرت فتح الباب لكل من يرغب المشاركة في النضال ضد المحطات السلطوية وتعزيز صمود الأهل (في النقب) من خلال الانضمام للهيئة العامة للجنة التوجية".

وذكر أن "العبء كبير والتحديات جسام، والمطلوب تظافُر الجهود المخلصة لانتزاع حقنا في الحياة الحرة الكريمة ومطالبنا الشرعية في الاعتراف بقرانا وحقنا في المساواة المدنية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية".

وأضاف أن اللجنة "ستبادر إلى العمل على المستوى الميداني، والبرلماني، والقانوني والإعلامي المحلي والقطري، وتدويل القضية من خلال المؤسسات الدولية للانتصار في معركة النقب، لأنه في هذه المعركة لا خيار إلا الانتصار".

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#جمعة الزبارقة
#النقب

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