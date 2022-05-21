منع الشيخ رائد صلاح من السفر في مطار اللد

مُنع رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح، من السفر إلى خارج البلاد، اليوم السبت، وذلك بعد وصوله إلى مطار "بن غوريون" في اللد حيث كان من المقرر أن يسافر إلى تركيا.

وقال الشيخ صلاح إنه "كان من المفروض أن أسافر اليوم إلى تركيا، وقبل توجهي إلى المطار قمت بفحص ما إذا كان هناك أي أمر بمنعي من السفر مقابل الجهات المعنية، ليتبين أنه لا يوجد هناك أي أمر منع في خانتي الرسمية الشخصية لديها".

وأضاف "بعد وصولنا إلى مطار اللد وفحص الحقائب وكنا على وشك أخذ تذاكر السفر والتوجه إلى الطائرة، فوجئنا بحضور بعض العاملين في أمن المطار وادعوا أنهم يريدون تفتيش حقائبنا وأبلغوني أنني ممنوع من السفر، عندها طالبتهم بأمر مكتوب بذلك وردوا علي بالتوجه إلى مكتب وزارة الداخلية في المطار".

ولفت إلى أنه "بعد توجهنا مرة أخرى لأمن المطار بعدما كان مكتب الداخلية مغلقا، كان ادعائهم بأن هناك أمر منع من المحكمة، وقد تبين لنا التناقض في أقوالهم ولم يبينوا لنا أي مستند رسمي بهذا الموضوع".

وتابع "بعد التواصل مع المحاميين عمر خمايسي وخالد الزبارقة تبين خلال نصف ساعة في خانتي الرسمية الشخصية أنني ممنوع من السفر بقرار من المحكمة منذ العام 2018، وبعد فحص المحامين تبين أن هذا القرار باطل وانتهى سريانه منذ سنوات".

وختم الشيخ صلاح بالقول "يبدو أن هذه المحاولات كلها كانت للتغطية على مهزلة أمن المطار دون أي مسوغ قانوني، واجتمعوا كلهم على قرار واحد لفرض ظلم ومنعي من السفر إلى تركيا سيما وأنه لا يوجد هناك أي أمر منع رسمي وقانوني لسفري خارج البلاد".