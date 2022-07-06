  2. محليات
  3. سياسة

القُطرية ترفض المُعيقات الحكومية في تحويل الميزانيات وتدعو لأوسع وحدة لانتخابات الكنيست

تاريخ النشر: 06/07/2022 - 12:38

القُطرية ترفض المُعيقات الحكومية في تحويل الميزانيات وتدعو لأوسع وحدة لانتخابات الكنيست
مظاهرة للسلطات المحلية بالقدس (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أكدت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، في اجتماعها الذي عقدته، مساء أمس الثلاثاء، رفض العراقيل والمُعيقات الحكومية والرسمية المنهجية في تحويل الميزانيات اللَّازمة والمُستَحَقَّة للسلطات المحلية العربية، في بعض المجالات وأمام عددٍ من الوزارات، وفقا لخطط التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، وبناءً على القرارات الحكومية الخاصة في هذا الصَّدد، إذ تكمُن أبرز هذه العراقيل في ميزانيات وسياسات وزارات الداخلية والمواصلات والتربية والتعليم والمالية، وفقا للقطرية.

ودعت اللجنة الأحزاب والحركات السياسية العربية إلى أوسع وأشمل وحدة مُمْكِنة في انتخابات الكنيست المقبلة، بما يخدم مصالح وحقوق ومواقف الجماهير العربية وسلطاتها المحلية في البلاد.

وفي السياق، أكدت القطرية رفضها، واستعدادها لمواجهة أي سياسة رسمية تمييزية منهجية، تستهدِف المَساس بحقوق ومَكانة وصلاحيات السلطات المحلية العربية في البلاد، ودعت إلى اعتماد المعايير الواضحة والشفَّافة والعادلة في توزيع الميزانيات وفي تنفيذ المشاريع في المجتمع العربي، وقرّرت توجيه رسالة خاصة وشاملة حول هذه القضايا إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية ذات الصِّلة، كمرحلة أولى وأولية، قبل اتخاذ أي إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعدية.

وطالبت اللجنة الشرطة ومُؤسّسات الدولة الرسمية بتحمُّل مسؤولياتها في مواجهة استمرار وتصاعد ظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي، وكشف المجرمين والمسؤولين في هذه الأحداث، بما فيها تلك المُوجَّهة ضد رؤساء السلطات المحلية العربية، كما حدث مُؤخرا بحق رئيس مجلس محلي جلجولية، درويش رابي.

وتطرقت اللجنة القطرية إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، داعية إلى أوسع وأشمل وحدة مُمْكِنة، بين الأحزاب والحركات السياسية التي تُشارك في انتخابات الكنيست المقبلة، بما يخدم مصالح وحقوق ومواقف الجماهير العربية وسلطاتها المحلية في البلاد، والعمل في الوقت عينه على تحصين اللجنة القطرية من أي خلاف أو اختلاف حول الانتخابات البرلمانية، دون أن يعني هذا الحَياد في القضايا، والمواقف المبدئية، والعامة، والوحدوية.

كما أكدت على توسيع عُضوية الهيئة التنسيقية القيادية المركزية في إطار اللجنة القطرية، وكذلك توسيع الطاقم الاستشاري والمهني للجنة، في سبيل تطوير وتحسين الأداء وتوسيع المَهام وتوزيع المسؤوليات، نحو مُتابعة تنفيذ الخطط والقرارات الحكومية في سياق مشاريع التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، في جميع المجالات.

وختمت القطرية بدعوة جميع السلطات المحلية العربية إلى تسديد اشتراكاتها المالية السنوية للجنة القطرية، حتى تتمكَّن اللجنة من القيام بمسؤولياتها والتزاماتها وتطوير عملها وأدائها على مختلف المستويات.

بودكاست عرب 48

#اللجنة القطرية
#سلطات محلية
#انتخابات الكنيست
#ميزانيات

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قتيل بانفجار سيارة في زخرون يعكوف
قتيل بانفجار سيارة في زخرون يعكوف

2022-07-06

اتهام شاب بمحاولة قتل فتى من الناصرة
اتهام شاب بمحاولة قتل فتى من الناصرة

2022-07-06

عكا تستعد لاستقبال زائريها في أيام عيد الأضحى
عكا تستعد لاستقبال زائريها في أيام عيد الأضحى

2022-07-06

الأكثر قراءة

مقتل شاب من جديدة المكر برصاص الشرطة

مقتل شاب من جديدة المكر برصاص الشرطة

2022-07-05
بعد تعرضه للضرب والتنكيل: استشهاد عامل فلسطيني قرب طولكرم

بعد تعرضه للضرب والتنكيل: استشهاد عامل فلسطيني قرب طولكرم

2022-07-05
حالة الطقس: موجة حارة حتى الجمعة

حالة الطقس: موجة حارة حتى الجمعة

2022-07-05
لبيد:

لبيد: "على الحكومة اللبنانية لجم حزب الله أو أننا سنقوم بذلك"

2022-07-05
تقرير: حزب الله يتحدى إسرائيل وعليها إعادة النظر بسياستها

تقرير: حزب الله يتحدى إسرائيل وعليها إعادة النظر بسياستها

2022-07-05