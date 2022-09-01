ترجيحات بتشكيل القائمة المشتركة خلال أيام

تشير تقديرات وترجيحات في الأحزاب العربيّة، إلى تشكيل القائمة المشتركة خلال الأيام القريبة، على الرغم من الخلافات التي أعقبت تجدد الاتصالات والاجتماعات الثنائية بين مركبات القائمة الثلاثة (الجبهة، والتجمع، والعربية للتغيير)، في الأيام الأخيرة، وعدم التوصل بعد لاتفاق بشأن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستُجرى في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في قائمة واحدة لغاية اليوم، علما بأن موعد تقديم القوائم الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية كان في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ويعقد المكتب السياسي للتجمع، اليوم، اجتماعا لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الانتخابية، كما تعقد اللجنة المركزية للتجمع اجتماعا لها بهذا الشأن يوم السبت المقبل، فيما تعقد الجبهة اجتماعا لها هي الأخرى خلال الأيام القربية لمناقشة آخر التطورات، في حين تتواصل اللقاءات الثنائية بين مركبات المشتركة للتوصل لاتفاق على خوض الانتخابات بقائمة مشتركة.

قبيل بدء اجتماع المكتب السياسي للتجمع في الرينة، اليوم

وتواصلت المساعي لإعادة تشكيل المشتركة وفقا لتصور سياسي وطني، وعدم التوصية على أي من المرشحين لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، علما بأن الجبهة كانت قد أكدت للتجمع استعدادها لمناقشة التصور السياسي الذي طرحه التجمع، مؤخرًا، عبر نائبه سامي أبو شحادة.

ووفقا لمصادر مطلعة على التحركات الحزبية، فإن الصيغة المتداولة لتركيبة المشتركة التي يجري بحثها في هذه الأيام، تتمثل بأنه ضمن المقاعد الستة الأولى -إذا توافقت مركبات المشتركة عليها- ستُخَصَّص ثلاثة مقاعد للجبهة ومقعدان للتجمع ومقعد للعربية للتغيير، والموقع السابع للجبهة، وقد يجري التناوب بينه وبين السادس إذا لم تحصل المشتركة على سبعة مقاعد.

وفي أعقاب الاجتماع الذي عُقِد بين التجمع والجبهة، أمس الأربعاء، صرّح نائب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، يوسف طاطور، في بيان، أن "الجبهة رفضت مطالب التجمّع السياسية، كما رفضت الالتزام بالابتعاد عن نهج الموحدة، خاصةً في ما يتعلق بموضوع التوصية والمشاركة في لعبة المعسكرات الصهيونية".

وأكد طاطور أن "موقفنا في التجمّع واضح: يجب إعادة تصويب المسار السياسي وإعادة مكانة الصوت الوطني والالتزام بنهج سياسي مبدئي".

وعقب رئيس الطاقم الانتخابي للجبهة، عادل عامر، في بيان أن "دعوتنا لأوسع وحدة نضالية ما زالت قائمة، لمواجهة كافة التحديات، ولكن منذ عدة أسابيع يحاول التجمع خلق أزمة سياسية فينا وبيننا للتغطية على خلافاتهم الداخلية، وقد حاولوا تصدير هذه الأزمة تارة للقائمة المشتركة وتارة للجبهة".

وختم عامر بالقول إنه "على ما يبدو أن الأمور لديهم نضجت واستوت، نتمنى لهم التوفيق في مسارهم الذي اختاروه".