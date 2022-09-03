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التجمع: مستمرون في الاستعدادات لخوض الانتخابات بتحالف وطني واسع

تاريخ النشر: 03/09/2022 - 19:22

التجمع: مستمرون في الاستعدادات لخوض الانتخابات بتحالف وطني واسع
من اجتماع اللجنة المركزية للتجمع في باقة الغربية، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اجتمعت اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، في مكتب الحزب في باقة الغربية، ضمن مواصلة وبحث استعدادات الحزب لخوض انتخابات الكنيست المقررة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وأقرت اللجنة المركزية خلال اجتماعها، مواصلة التجمع استعداداته لخوض الانتخابات انطلاقا من مبادئ مبادرة التيار الثالث التي أطلقتها اللجنة؛ حسب ما ورد في بيان لها.

ودعت إلى أوسع تحالف وطني على أسس مبدئية ومنصفة، كما خوّلت المكتب السياسي مواصلة الاتصالات والمفاوضات مع أحزاب وشخصيات وطنية؛ وفقا للبيان نفسه.

ومن المقرر أن تلتئم اللجنة المركزية للتجمع، مجددا، نهاية الأسبوع القادم لمواكبة التطورات والإقرار بشأنها.

وأصدر المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي مساء أول من أمس، الخميس، بيانا عنونه بـ"مبادرة النقاط الخمس".

ودعا التجمع جميع الأطراف (الجبهة والعربية للتغيير ضمن القائمة المشتركة) إلى الالتزام الخطّي والعلني بالنقاط الخمس وهي: أولا الالتزام المسبق بعدم التوصية على أي مرشح من الأحزاب الصهيونية لرئاسة حكومة إسرائيل وعدم طرح موضوع التوصية للتفاوض سواء من خلال التوصية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

ثانيا، الالتزام بعدم دعم/ مشاركة في أي ائتلاف حكومي مستقبلي. سواء بالمشاركة بشكل فعلي أو بدعم الائتلاف/ الحكومة من الخارج.

ثالثا، الالتزام بعدم التنسيق مع أحزاب صهيونية. ومعارضة تشكيل جسم مانع أو شبكة أمان لأي حكومة.

رابعا، الالتزام بالامتناع عن المشاركة في مؤتمرات الأمن القومي الإسرائيلي في البلاد وخارجها.

خامسا، وضع إطار واضح لحدود المناورة والحراك السياسي، ورفض مقايضة الحقوق بالمواقف السياسية والتصرف السياسي من خلال صياغة برنامج سياسي جديد.

بودكاست عرب 48

#التجمع الوطني الديمقراطي
#التيار الثالث
#اللجنة المركزية للتجمع
#المكتب السياسي للتجمع
#القائمة المشتركة

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