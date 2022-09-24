التجمع يطلق حملته الانتخابية بمهرجان شعبي في باقة الغربية

أطلق التجمع الوطني الديمقراطي حملته الانتخابية بمهرجان شعبي حاشد في مدينة باقة الغربية مساء اليوم، السبت، استعدادا لخوض انتخابات الكنيست المقررة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وشارك في المهرجان أكثر من ألف شخص بينهم رؤساء سلطات محلية وممثلو جمهور، بالإضافة إلى كوادر وقيادات التجمع الوطني الديمقراطي.

وافتتح المهرجان الشعبي بالوقوف وإلقاء نشيد موطني، فيما تولى عرافة المهرجان علي حبيب الله.

ورحب حبيب الله بالحضور وداعمي التجمع الوطني الديمقراطي من أبناء الحركة الوطنية وشعبنا الفلسطيني، وجرى التأكيد على الالتفاف الشعبي والجماهيري الذي يلاقيه التجمع في المجتمع العربي، وكم الدعم والتشجيع الذي يلاقيه في كل زيارة وجولة، مركزا على أن التجمع أقوى بشعبه وقادر على عبور نسبة الحسم، وأن حتى الاستطلاعات التي كانت تحاول تثبيط عزيمة التجمع وتبخسه حقه، أظهرت تضاعف قوة التجمع من الأسبوع الماضي حتى اليوم.

وبعد إلقاء نشيد التجمع "اشمخي يا هام"، كانت كلمة المرشح الرابع في قائمة التجمع وابن مدينة باقة الغربية، د. وليد قعدان، حيث أكد قائلا إن "التجمع ليس وحيدا فقد أرادوه أن يكون وحيدا وأن يسكتوا صوته الوطني".

وأضاف "نحن نواب عرب فلسطينيين في هذا البرلمان ونرفض تجزئتنا طائفيا ودينيا، هذه التفرقة اخترعتها الصهيونية كي نكون غريبين بهذا الوطن، ليُخلق جيلا من دون انتماء لوطن أو أرض أو ثوابت، نحن هنا نؤكد انتمائنا لهذا الوطن وأننا شعب يحب السلام ويسعى إليه ولكن لا يسكت عن الحرب".

د. وليد قعدان

وأكد "نحن لا نبحث عن وظيفة شاغرة، في هذه المرحلة نؤدي نداء الواجب ونأخذ على عاتقنا مسؤولية الوطن".

وألقت الشابة شهد قحاوش إغبارية كلمة اتحاد الشباب الوطني الديمقراطي، حيث جاء فيها "نحن لسنا جزءًا من المعسكرات الإسرائيلية، إذ نريد من يمثلنا في هذا البرلمان لا أن يكونوا جزءًا منه ومن الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن "اتحاد الشباب الوطني وحركات شبابية فاعلة أخرى سطرت معا وقفات عز في هبة الكرامة وضد الجريمة ودفاعا عن الأقصى والأسرى، حيث دائما كان شباب الاتحاد الوطني في الطليعة، وهذا الجيل لا يعرف الهزائم ونحن جيل النور والثورة".

شهد قحاوش إغبارية

وتابعت أن "هناك أحزاب تقنعنا أن القضية بعض الميزانيات، للأسف يعتقدون أنه يمكن أن يكونوا جزءًا من المنظومة الحاكمة، ولكنهم غارقون في وهم التأثير، نريد مشروعا وطنيا فقط يضمن لنا حقوقنا وهوية قومية ووطنية كاملة وهذا ما تربينا عليه في التجمع".

يتبع...