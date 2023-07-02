تحالف جديد لانتخابات بلدية رهط

اتفق مرشحو الرئاسة، الهزيل والقريناوي وأبو جعفر، على تولي من يحصل من بينهم على أكبر عدد من الأصوات رئاسة البلدية، ثم الذي يليه مهام القائم بأعمال رئيس البلدية، ثم نائب رئيس البلدية.

أُعلن في مدينة رهط، كُبرى البلدات العربية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، عن إقامة تحالف مشترك لخوض انتخابات بلدية رهط بين حركة الإصلاح والتغيير الديمقراطية برئاسة د. عامر الهزيل، وقائمة الأخوة والمساواة برئاسة طلال القريناوي، وقائمة الحركة الإسلامية "الهدى والسلام" برئاسة يوسف أبو جعفر (بما يشمل قائمة د العبرة) وقائمة النهضة والإخلاص، أو جديدة برئاسة هاشم أبو زايد وقائمة التحالف برئاسة حسن النصاصرة، وإبقاء الباب مفتوحا لقائمة ماجد الكملات وغيرها.

واتُفق بين مرشحي الرئاسة الهزيل والقريناوي وأبو جعفر على تولي من يحصل من بينهم على أكبر عدد من الأصوات رئاسة البلدية، ثم الذي يليه مهام القائم بأعمال رئيس البلدية، ثم نائب رئيس البلدية.

وأكد المرشح لرئاسة البلدية، د. عامر الهزيل، وعضو البلدية والمرشح للعضوية والقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، الحاج سليمان العتايقة، لـ"عرب 48" صحة هذه المعلومات.

وكتب الهزيل على صفحة في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم الأحد": "حسمت الانتخابات في رهط.. مبروك على قواعدنا ورهط تحالف النصر..".

وأضاف أن "حركة الاصلاح والتغيير الديمقراطية توجه الضربة القاضية لكل القوى التي حضنت المنشقين والانشقاق في صفوفها ورعته لإنقاذ المدينة من عبثيتهم السياسية".

وأوضح أنه "تم، أمس، الاتفاق على خوض الانتخابات في أكبر تحالف مشترك بين حركة الإصلاح والتغيير الديمقراطية برئاسة الدكتور عامر الهزيل وقائمة الأخوة والمساواة برئاسة طلال القريناوي وقائمة الحركة الإسلامية (الهدى والسلام) برئاسة يوسف أبو جعفر (بما يشمل قائمة د العبرة) وقائمة النهضة والإخلاص/ أو جديدة برئاسة هاشم أبو زايد وقائمة التحالف برئاسة حسن النصاصرة، والباب ما زال مفتوح لقائمة ماجد الكملات وغيره.. هكذا حسمت الانتخابات القادمة في رهط".وستُجرى الانتخابات للسلطات المحلية في البلاد، يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

يذكر أن رئيس البلدية الحالي، عطا أبو مديغم، ونائب رئيس البلدية الحالي، سامي أبو صهيبان، سيترشحان لرئاسة البلدية في رهط، وهما خارج التحالف المذكور.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات للسلطات المحلية في البلاد ستُجرى يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.