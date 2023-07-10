اللجنة القطرية تدعو لانتخابات محلية حَضارية ديمقراطية ومُسَيَّسة

حثّت اللجنة القطرية جميع الأحزاب والحركات السياسية والقوائم المحلية المُتنافِسة على ترشيح النساء في أماكن مُتقدِّمَة، وعلى صِيانة حق النساء في المُنافَسَة، للرئاسة والعضوية، وعلى أهمية عرض قضاياهن في البرامج الانتخابية، ودعت النساء العربيات إلى تفعيل دورهن وتأثيرهن.

دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، اليوم الإثنين، في ميثاق ونداء خاص، كافة المرشحين لرئاسة وعضوية السلطات المحلية العربية، والتي ستُجرى يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى التنافس بشكل حضاري وديمقراطي ومُسَيَّس.

وأكدت القطرية أن "انتخابات السلطات المحلية بمثابة محطة هامة في مسيرة التجدُّد ومواصلة الانطلاق والتقدم نحو المستقبل".

وأضافت لأنه "في شهر تشرين أول - أكتوبر القادم، تجري انتخابات السلطات المحلية في مختلف أنحاء البلاد، لرئاسة وعُضوية هذه السلطات، حيث تجري هذه الانتخابات في ظروف وأوضاع استثنائية فِعلاً، على مختلف المستويات، ما يمنحها أهمية خاصة واستثنائية تجعلها محطة هامة وحيوية في مسيرة البقاء والتطوّر، وفرصة للتجديد والتجدُّد ومواصلة الانطلاق والتقدم نحو المستقبل. وتُعْتبر انتخابات السلطات المحلية العربية تحديداً، هامِشاً حَيَوياً من هوامِش (الديمقراطية) والتأثير السياسي في البلاد، على ضيقها وشوائبها، وتمنح الجماهير العربية فرصةً للتأثير على واقعها المباشِر والمساهمة في بلورة ملامح مُستقبل المدن والقرى العربية، على وجه الخُصوص، بعدما جرى إقصاء هذه الجماهير، بشكل منهجي، من التأثير السياسي الحقيقي على القرارات السياسية والحياة العامة في البلاد.. وقد تَنامت، في العقود الأخيرة، مَكانة السلطات المحلية العربية في عدة جوانب، وارتقى دورها وتأثيرها على الحياة اليومية للناس، بالرغم من محاولات المُؤسَّسة المركزية الإسرائيلية للمسّ بهذه المَكانة، بل مُحاولة زيادة تَبَعِيَّة السلطات المحلية لهذه المُؤسَّسة!؟".

وأوضحت أنه "خاضت السلطات المحلية العربية، خلال العقود الأخيرة، وبقيادة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، كهيئة قيادية وحدوية تمثيلية لهذه السلطات، نضالاً عَنيداً ومُثابِراً ومَنْهجياً ضد سياسات التمييز والاضطهاد العنصريَيْن، ومن أجل حقوق المواطنين العرب في البلاد، في مختلف مَناحي الحياة، وتحقَّقت العديد من الإنجازات العملية، المطلبية والمدنية والحقوقية، نتيجة هذه النضالات الوحدوية والجماعية، المحلية والقطرية، والتي تجسَّدت بالأدوات السياسية والشعبية والقانونية والإعلامية والمهنية، بالتعاون والتنسيق والتكامُل مع لجنة المتابعة العليا ومع الأحزاب والحركات السياسية للجماهير العربية وأعضاء الكنيست العرب والعديد من الجمعيات والمؤسَّسات والمراكز الأهلية والمهنية.. وباتت مَكانة السلطات المحلية أرفع وأكثر تأْثيراً، لا سيَّما في الحياة السياسية العامة للجماهير العربية في البلاد، وغدا دورها، بقيادة اللجنة القطرية، أكثر قوة وتأْثيراً، بل بات دورها محورياً ومركزياً في حياة هذه الجماهير، وفي مسيرة بقائها وتطورها في وطنها".

وأشارت إلى أنه "بالرغم من ذلك، فإن معركة ومسيرة الحقوق والمساواة والتطوّر ما زالت طويلة وشاقة، وتحتاج إلى استثمار كلّ الطاقات والإمكانات والموارد، لا سيّما البشرية منها، داخل المجتمع العربي، وإلى جهود ودور الجميع في سبيل الارتقاء والتقدم ورسم ملامح المستقبل، بل وصِناعته، رغم أنف الواقع والظروف، الموضوعية منها والذاتية...!؟ ولذلك، ومن أجل ذلك كله وأكثر، فإن اللجنة القطرية تدعو، عبر هذا الميثاق والنداء، إلى جعل انتخابات السلطات المحلية القادمة، للرئاسة والعُضوية، محطة تاريخية جديدة ومُتجدِّدَة، لمواصلة الانطلاق والارتقاء والتقدم، بحيث تكون المنافسة بين الأحزاب والقوائم والأفراد سياسية وحَضارية وديمقراطية حقيقية، وفي إطار رؤية وطنية تقدمية، تربط بين المحلي والقطري، وبين المطلبي المدني وبين السياسي الوطني، بعيداً عن العَصَبيَّة والتقوقع العائلي والطائفي والحزبي، وبمنأى عن التحريض والتجريح والإساءة الشخصية وأي شكل من أشكال العنف، والحرص على حرية التنافُس وتكافُؤ الفُرص والتعدُّدية والحوار على أساس المواقف والبرامج والرُّؤى، وتحريم الاحتراب الداخلي والخِلافات مهما بَلَغَتْ الاختلافات، وعدم المَساس بالحرِّيات الشخصية وبحرية الخيارات للناخِبين، والامتناع الكليّ عن المَسِّ بالأمْلاك العامَّة والخاصَّة".

وحثّت اللجنة القطرية جميع الأحزاب والحركات السياسية والقوائم المحلية المُتنافِسة على ترشيح النساء في أماكن مُتقدِّمَة، وعلى صِيانة حق النساء في المُنافَسَة، للرئاسة والعضوية، وعلى أهمية عرض قضاياهن في البرامج الانتخابية، ودعت النساء العربيات إلى تفعيل دورهن وتأثيرهن في هذه الانتخابات، كمرشَّحَات ومُنْتَخِبات.

كما دعت اللجنة القطرية الجميع إلى "الالتزام بهذه المبادئ والتوجُّهات، بما يخدم مصلحة ووحدة وتقدم مُدننا وقرانا العربية، وكذلك لصالح الوجود والتمثيل العربي في المدن الساحلية والتاريخية والمختلطة وفي القُرى العربية المُنْضَوِية في إطار المجالس الإقليمية، ورؤية المصلحة الوطنية القطرية الوحدوية العليا للجماهير العربية في البلاد، خُصوصاً في ظلّ الظروف المركَّبة التي نَعيش خلالها وفي ظلالها، وإزاء التحديات المَصيرية والوجودية الكًبرى التي تواجهنا جميعاً ومعاً دون استثناء".

وناشدت اللجنة القطرية الجماهير العربية عُموماً بـ"المشاركة الفاعِلَة والمُؤثِّرَة في هذه الانتخابات، بوعي وإدراك وإرادة وحرية ومسؤولية، وإلى الحذر من التضليل والانتهازيَّة وعدم والانجرار خلف الصِّراعات والاختلافات والخِلافات الجانبية والهامشية والمَصْلَحِيَّة، والعَصَبيَّات والانتماءات الضيِّقة، وتغليب المصلحة الوطنية والقضايا الجماعية الوحدوية، فوق أي اعتبار آخر".

كما دعت اللجنة وناشدت "مختلف وسائل الإعلام، لا سيّما العربية منها، المحلية والقطرية، إلى الحَذَر وتحمُّل مَسؤولياتها في هذا الصَّدد، من منطلق المسؤولية الوطنية دون المَسَاس بالمهنيَّة الإعلامية".