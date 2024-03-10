اليوم: جولة انتخابية ثانية في 19 سلطة محلية عربية

تجرى الجولة الثانية من انتخابات السلطات المحلية، في 35 سلطة محلية بينها 19 عربية في كافة أنحاء البلاد، لم تحسم فيها الانتخابات في الجولة الأولى التي جرت يوم الثلاثاء الموافق 27 شباط/ فبراير 2024.

تجرى اليوم، الأحد، جولة معادة من الانتخابات الرئاسية في 19 سلطة عربية، بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، دون أن يتجاوز أي منهما نسبة الحسم 40%.

وتشهد هذه الجولة المزيد من الاستقطاب ومنافسة حادة، في غالبية البلدات العربية، في حين جرى الاتفاق على التناوب على رئاسة السلطة المحلية في كل من كفر كنا والمشهد.

وتجرى الجولة الثانية من انتخابات السلطات المحلية، في 35 سلطة محلية في كافة أنحاء البلاد، لم تحسم فيها الانتخابات في الجولة الأولى التي جرت يوم الثلاثاء الموافق 27 شباط/ فبراير 2024.

وتجرى الانتخابات هذه المرة على غير المعتاد سابقا يوم الأحد، وليس الثلاثاء، نظرا لحلول شهر رمضان الفضيل.

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في البلدات التي تشهد الجولة الثانية 992866 ناخبا، يدلون بأصواتهم في حوالي 2083 صندوق اقتراع.

جدير بالذكر أن يوم الجولة الثانية للانتخابات ليس يوم عطلة، ويبدأ التصويت فيه الساعة الواحدة ظهرا، وتبقى مراكز الاقتراع مفتوحة لغاية العاشرة مساء، باستثناء مراكز الاقتراع في البلدات الصغيرة ومراكز الاقتراع الخاصة، إذ يتم إغلاقها الساعة الثامنة مساء.

وتجدر الإشارة إلى أن صفقات عائلية "لتقاسم" رئاسة السلطة المحلية أبرمت في عدد من البلدات العربية، وهذا التناوب ليس له أي أساس قانوني (تكون استقالة وانتخابات مفتوحة للجميع)، ويعده الحقوقيون التفافا على إرادة الناخبين، كما يجري الاتفاق مسبقا في بعض الحالات على توزيع العطاءات والمناقصات، على حساب أهل البلدة. بالإضافة إلى التأثير السلبي على أداء السلطة وعدم استقرارها، وعدم منح الرئيس المنتخب مدة كافية للعمل.

البلدات التي ستجرى فيها الجولة الثانية من الانتخابات لرئاسة السلطات المحلية

عرابة البطوف (جولة ثانية بين عمر نصار وأحمد نصار)، البعنة (علي خليل وإبراهيم حصارمة)، دير الأسد (أحمد ذباح ورياض أسدي)، كفر كنا (تناوب بين عز الدين أمارة ويوسف عواودة)، المشهد (تناوب توفيق سليمان وعبد الفتاح حسن)، البقيعة (سويد سويد وجميل خير)، بيت جن (راضي نجم ونزيه دبور)، جولس (وسام نبواني وحسام كبيشة)، شعب (محمود بقاعي وأسامة أبو ضعوف)، جت المثلث (حسام وتد وأشرف حندقلو)، عارة عرعرة (نزار أبو عقل ونادر يونس)، اللقية (عامر الصانع وشريف الأسد)، أبو غوش (كاظم إبراهيم وسليم جبر)، مجلس القيصوم (جبر أبو كف ومصلح أبو عصا)، بستان المرج (أحمد زعبي وإسماعيل زعبي)، بسمة طبعون (منير زبيدات وسامر زبيدات)، الزرازير (عاطف غريفات وحسن الهيب)، واحة الصحراء (إبراهيم الهواشلة وعديسان سلامة).