اللجنة القطرية: تقليص الميزانيات عنصري فاضح هدفه المس بالمجتمع العربي

قالت القطرية إن "الحكومة اختارت أن تتصرف بشكل غير قانوني، متجاهلة القرار الحكومي رقم 1274 والذي يلزم الموافقة على التقليص في لجنة المالية التابعة للكنيست، تم دمج التقليص ضمن ميزانية الدولة دون أن يناقش في اللجنة البرلمانية المعنية".

استهجنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في أعقاب التقليصات في الخطة الخمسية ما وصفته بـ"القرار غير قانوني"، وأكدت أنه "عبارة عن توجيه ضربة متعمدة للمجتمع العربي، سنتخذ خطوات متصاعدة لمواجهة القرار".

في أعقاب تمرير الميزانية والتقليص الهائل في ميزانيات المجتمع العربي، صرحت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، صباح اليوم الخميس، أن "الكنيست اتخذ، مساء أمس، قرارا عنصريا فاضحا هدفه المس بالمجتمع العربي والإضرار به على نحو غير متناسب، بما يوازي أضعاف الضرر الذي قد يتعرض له المجتمع اليهودي".

وأوضحت أنه "حتى في ظل الظروف الراهنة والمركبة كنا على استعداد لتقبل تقليصات معينة ومحددة، لكن الحكومة اختارت أن تتصرف بشكل غير قانوني، متجاهلة القرار الحكومي رقم 1274 والذي يلزم الموافقة على التقليص في لجنة المالية التابعة للكنيست، تم دمج التقليص ضمن ميزانية الدولة دون أن يناقش في اللجنة البرلمانية المعنية".

وأضافت القطرية أنه "خلال الأسابيع الأخيرة تم تشكيل ائتلاف واسع يشمل كل الجهات المختصة، الذين استعرضوا بدورهم أمام الكنيست الأسباب التي بموجبها يجب الامتناع عن التقليص بصيغته الحالية، من بينهم رئيس الحكومة ومحافظ بنك إسرائيل والمستشار للأمن القومي ورئيس مركز الحكم المحلي بالإضافة لوزير الداخلية ورئيس لجنة المالية ومختصين بالاقتصاد. حتى كبار المسؤولين في وزارة المالية كانوا يخشون التعبير عن موقفهم للوزير لأنهم يعلمون أن هذا القرار سياسي وليس مهنيا. الحكومة الحالية تضرب بعرض الحائط كل التحذيرات، وتتخذ قرارات تضر بازدهار الاقتصاد الإسرائيلي".

وختمت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالقول إنه "سوف نصدر قراراتنا تباعا خلال الأيام المقبلة".