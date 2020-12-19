تصديا لمخطط شارع 6: تظاهرة احتجاجية على مفرق المكر

تظاهر العشرات من أهالي جديدة المكر والمنطقة اليوم، السبت، على شارع 85 (عكا – صفد) في مفرق المكر، تصديا لمخطط شارع 6 الذي يهدد مئات الدونمات من الأراضي الخاصة.

وجاءت هذه التظاهرة ضمن سلسلة خطوات احتجاجية أقرها المجلس المحلي واللجنة الشعبية في جديدة المكر، من أجل التصدي للمخطط السلطوي الذي يستهدف الأراضي في سهل المكر.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالمخطط وأخرى مطالبة بنقل مسار الشارع، إذ كتب على بعض منها "لا لمصادرة أرضنا"، "وما تبقى لنا من أرض يسرقون"، "لا للمصادرة نعم للتطوير".



وقال رئيس مجلس محلي جديدة المكر، المهندس سهيل ملحم، لـ"عرب 48"، إننا "على قناعة بأننا أصحاب حق في هذه القضية، علمًا أن هذا المخطط سيدمر عدد كبير من الدونمات يصل إلى 1500 دونما، وهو بحد ذاته مس وضرر بأصحاب الأرض من أهالي جديدة المكر".

وأشار إلى أننا "مع التطوير والإنشاء والبناء لكننا نرفض أن تكون أراضينا مستهدفة بسبب تمتعها بموقع جغرافي جيد، فبدلا من أن تكون عائدات وفوائد إيجابية من الموقع الجغرافي نقوم بدفع الثمن نتيجة ذلك".

وأضاف "في المرحلة الحالية نقوم ببلورة مخطط بديل من أجل إزاحة مسار الشارع إلى الجهة الغربية باتجاه عكا أو إعادة المسار إلى الجهة الشرقية من جديدة المكر، إلى جانب النضال الشعبي حتى إيداع المخطط البديل وإفشالنا للمخطط المقترح".

وذكر كمال عكر وهو صاحب أرض مهددة بالمصادرة لـ"عرب 48"، أننا "في جديدة المكر مستهدفين منذ عشرات السنوات، ونحن متمسكون بأرضنا مثلما فعل آباؤنا وأجدادنا من قبلنا، وبالتالي لن نسمح بعودة نكبة العام 1948".

وأضاف "من هنا نناشد أهالي القرية بالوقوف إلى جانبنا من أجل التصدي لهذه المؤامرة حفاظا على تراب وأراضي جديدة المكر".