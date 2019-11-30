اللقية: إشهار كتاب "قضاء بئر السبع- أبعاد سياسية واقتصادية"  

نظمت "غراس" رابطة الطلاب الأكاديميين في قرية اللقية، مساء اليوم السبت، أمسية إشهار كتاب "قضاء بئر السبع- أبعاد سياسية واقتصادية"، وعرض فيلم "غربة في وطن" من إنتاج طاقم غراس، في المركز الجماهيري اللقية ، وحضر العشرات من أهالي قرية اللقية والقرى المجاورة، استضافت غراس مجموعة من الأكاديميين والباحثين الشركاء في إصدار الكتاب، منهم د.منصور النصاصرة الباحث في السياق التاريخي لعرب النقب، والباحثة إسراء الصانع من قرية اللقية وبروفيسور مصطفى كبها، وأدار الجلسة الباحث قاسم الصرايعة.

خاص عرب 48

وفي معرض حديثها شرحت الباحثة إسراء الصانع، عن المصاعب التي يواجهها الباحثون والموثقون في الوصول إلى المعلومات في ظل المنظومة الاستعمارية، التي تحاول صبغ التاريخ وتغيير الواقع وتحدثت عن أهمية الرواية الشفوية وتوثيقها كونها المصدر الوحيد للمعلومات في الواقع الفلسطيني الذي لا يخضع للهيمنة الإسرائيلية المباشرة.

خاص عرب 48

وأشار الباحث د.منصور النصاصرة، عن أهمية الإصدارات التاريخية والكتابة عن رواية تهجير عرب بئر السبع والحضور العربي السياسي لبدو النقب، خلال القرن الأخير في ظل شُح الإصدارات الوطنية وتغييب تاريخ عرب النقب من الإصدارات الأدبية والتوثيقية العامة أو نقصها .

بالإضافة إلى إشهار كتاب "قضاء بئر السبع- أبعاد سياسية واقتصادية"، تمّ عرض فيلم "غربة في وطن"، من إنتاج طاقم رابطة الطلاب الأكاديميين في قرية اللقية غراس، والذي يسجل شهادات من نكبة أهالي قرية اللقية والنضال المستمر للفلسطينيين في النقب وللبقاء على أرضهم .

وعقب مدير غراس رابطة الطلاب الأكاديميين في قرية اللقية، عطية أبو شريقي، لـ"عرب 48"، "نحن فخورون اليوم بالحضور الجيد لأهلنا في قرية اللقية، التفاعل مع فكرة الأمسية اليوم، يظهر مدى الحاجة في قريتنا لمثل هذه النشاطات ونحن في غراس وضعنا نصب أعيننا إعادة الحركة الثقافية إلى قرية اللقيّة ونشاط اليوم هو جزء من العديد من النشاطات التي سوف تأتي".

وقالت عضو رابطة غراس، سراج الصانع، "أنا سعيدة بنشاطنا اليوم وبحضور أهلنا، تمحورت ندوة اليوم حول توثيق رواية النكبة والتهجير في النقب والتي تم عرض أجزاء منها عبر الباحثين من أبناء النقب، إسراء الصانع ود. منصور النصاصرة، نفخر بهم ونعتز بأهلنا الذين شاركونا ولم يخذلونا ".