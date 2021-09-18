  2. مقالات وآراء
  3. رأي
السقوط الحر في حضن بينيت

السقوط الحر في حضن بينيت

تاريخ النشر: 18/09/2021 - 09:14

نضال محمد وتد نضال محمد وتد

لم تكن قمة نفتالي بينيت – عبد الفتاح السيسي لتحظى بالاهتمام الذي حظيت به في الأيام الماضية في الصحف الإسرائيلية، عشية عيد الغفران اليهودي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لولا أنّ الجانب المصري، بحسب الصحافة الإسرائيلية نفسها، اجتهد ليبدي حفاوة برئيس الحكومة الإسرائيلية، وبالإعلان عن الزيارة وإبرازها في الإعلام الرسمي المصري. ومع أن بينيت لم يترك مجالاً للشك؛ لا قبل اللقاء ولا خلاله، بأن "الدولة الفلسطينية" غير واردة في حساباته، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار التطبيل والتزمير للرجل، وكأنه فارس السلام، وذلك كما يتضح للتستر على أن الترحيب به والارتماء في حضنه والسكوت عن لاءاته التي لا تختلف عن لاءات رئيس الحكومة الأسبق، إسحاق شمير، التاريخية، في مؤتمر مدريد عام 1991، ليس طمعًا بتغيير مواقفه، بقدر ما هو طمع بأن "يقول الرجل" كلمة طيبة عن مصر لدى الإدارة الأميركية، على غرار ما قاله عن النظام الأردني في زيارته الأخيرة لواشنطن.
ويتضح اليوم أن بعض العرب سقطوا في أحضان أكثر ساسة إسرائيل تطرفًا، فيما يقطف الرجل في ظلّ ظروف الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، ثمار جهود من سبقوه في إسرائيل، حتى بدا وكأنه يحصل على حظوة لم يحصل عليها شمعون بيرس، رئيس الالحكومة ورئيس إسرائيل الأسبق، الذي ظنه العرب حمامة السلام الإسرائيلية لعقود طويلة.

بينيت يقطف ثمار سياسات من سبقوه في إسرائيل لأنه يواصل السير على خطى العقيدة الإسرائيلية للشرق الأوسط الجديد، التي تحدث عنها بيرس في العام 1991 عندما طمع بأموال الخليج لتطوير إسرائيل والمنطقة، بشرط أن يكون العقل المدير هو إسرائيل، والأيدي العاملة هي "السوداء العربية".

ومع مرور عام على اتفاقيات التطبيع المسماة بـ"اتفاقيات أبراهام"، كستار للتحالف الإماراتي البحريني الإسرائيلي وما تبعه من انضمام السودان وعودة المغرب لعلاقات علنية مع إسرائيل، تبرز مفارقة في تعامل الأخيرة مع "جيرانها" و"حلفائها العرب". ففيما تريد من دول الخليج المال والاستثمارات تحت شعار السلام مقابل السلام، فإنها تريد من فقراء العرب، السلام مقابل الأمن، أي أن يضمن الفقراء العرب بمن فيهم السلطة الفلسطينية والأردن ومصر، أمنها واستقرارها، مقابل تزكيتها لأنظمة هذه الدول في البيت الأبيض، وإبقائها في قائمة الدول المعتدلة.

فعندما تصبح دولة الاحتلال تحت رئاسة أكثر ساستها تطرفًا قوميًا ودينيًا، أي نفتالي بينيت، مفتاح هذه الدول إلى البيت الأبيض، فلن يكون هناك ما يدفع بينت لأخذ قممهم ومناشداتهم على محمل الجد.

بودكاست عرب 48

#نفتالي بينيت
#عبد الفتاح السيسي
#إسرائيل
#الخليج
#مصر

حوارات

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

د. مصطفى: مفهوم "تقليص الصراع" الذي طرحه بينيت يهدف لـ"تحويل الاحتلال إلى غير مرئي"
د. مصطفى: مفهوم "تقليص الصراع" الذي طرحه بينيت يهدف لـ"تحويل الاحتلال إلى غير مرئي"

2021-08-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حماسةُ ناصر وعبقريةُ أم كلثوم
حماسةُ ناصر وعبقريةُ أم كلثوم

2021-09-17

بروتوكولات الحكم العسكريّ: بين الترانسفير والإلحاق
بروتوكولات الحكم العسكريّ: بين الترانسفير والإلحاق

2021-09-16

من دلالات تعليق إضراب الحركة الأسيرة
من دلالات تعليق إضراب الحركة الأسيرة

2021-09-16

الأكثر قراءة

سجان حضر للزنزانة أثناء حفر الأسير انفيعات النفق

سجان حضر للزنزانة أثناء حفر الأسير انفيعات النفق

2021-09-17
الجيش الإسرائيلي يشكل وحدة لمواجهة توغل حزب الله بالجليل

الجيش الإسرائيلي يشكل وحدة لمواجهة توغل حزب الله بالجليل

2021-09-17
عشرات الإصابات بالضفة... و

عشرات الإصابات بالضفة... و"حماس" تحذّر الاحتلال من ارتكاب "أي حماقة" ضدّ مخيّم جنين

2021-09-17
طعنا بالسكاكين: إرهابيون يهود يهاجمون سائق حافلة عربي بالقدس

طعنا بالسكاكين: إرهابيون يهود يهاجمون سائق حافلة عربي بالقدس

2021-09-17
الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب أسلحة على الحدود الأردنية

الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب أسلحة على الحدود الأردنية

2021-09-17