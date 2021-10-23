  2. مقالات وآراء
  3. رأي
لقاء بوتين ـ بينيت

لقاء بوتين ـ بينيت

تاريخ النشر: 23/10/2021 - 08:31

نضال محمد وتد نضال محمد وتد

في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قبيل صعوده الطائرة متوجهًا إلى سوتشي، أن العلاقات مع روسيا هي مدماك مهم في السياسة الخارجية الإسرائيلية، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من جانبه، في القسم العلني من اللقاء مع بينيت، أنه يأمل بأن يواصل الأخير نفس السياسة والتعاون بين إسرائيل وروسيا، كما كان في العقد الأخير في ظل سلفه بنيامين نتنياهو.

وسواء أُعلنت مضامين اللقاء بين الطرفين وما تم الاتفاق عليه رسميًا، أم لم تُعلن، فمن الواضح أن العلاقات الروسية الإسرائيلية تتجه إلى مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، ولكن الأهم من ذلك، هو تثبيت التفاهمات الروسية - الإسرائيلية من أيلول/ سبتمبر 2015، بشأن آلية التنسيق بين الطرفين في كل ما يتعلق بالملف السوري، في سياق منح إسرائيل حرية العمل في الأجواء السورية ما لم تقترب من مواقع القوات الروسية، والقبول الإسرائيلي الضمني ببقاء نظام بشار الأسد والدور الروسي المستقبلي وليس فقط الحالي في سورية والمنطقة، فيما تضمن روسيا بدورها عدم اقتراب إيران عبر المليشيات الموالية لها من الحدود الإسرائيلية.

وبعيدًا عن الغزل الدبلوماسي الذي تبادلته روسيا وإسرائيل هذا الأسبوع احتفاء بمرور ثلاثين عاماً على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، من الواضح أن إسرائيل باتت اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة لتثبيت التفاهمات العسكرية والأمنية مع روسيا، خصوصًا في ظل الانسحاب الأميركي من المنطقة، من جهة، ومن جهة أخرى عدم يأس إسرائيل من دق الإسفين بين روسيا وإيران في سياق الوجود الإيراني في سورية وعلى أراضيها، سواء عبر "المستشارين العسكريين الإيرانيين"، أم عبر المليشيات الموالية لإيران.

لن يغيّر لقاء بينيت - بوتين، الأهداف والإستراتيجية الإسرائيلية في سورية، بل من المتوقع أن يتم توظيف التعاون مع روسيا لمواصلة التنسيق العسكري بينهما وزيادة الدور الروسي لصالح إسرائيل، كما تجلّى في الأعوام الأخيرة عندما قام جنود روس بعمليات بحث عن رفاة الجنود الإسرائيليين في سورية وتحديدًا في مخيم اليرموك، وإعادة رفات الجندي الإسرائيلي زكريا باومل لإسرائيل، مقابل شراء إسرائيل لقاحات سبوتنيك الروسية وتحويلها إلى سورية. وقد أقرت إسرائيل قبيل الزيارة السماح للمواطنين الروس الذي حصلوا على لقاح سبوتنيك بدخول إسرائيل، في اعتراف إسرائيلي باللقاح الروسي المذكور كبادرة تجاه روسيا، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية لا تعترف بهذا اللقاح.

بودكاست عرب 48

#سورية
#إسرائيل
#روسيا
#موسكو
#تل أبيب
#بينيت
#بوتين
#تنسيق عسكري

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عن أدب الشِّعارات والأدب المُلتَزِم...
عن أدب الشِّعارات والأدب المُلتَزِم...

2021-10-22

مواجهة العنف معركة وطنية بامتياز
مواجهة العنف معركة وطنية بامتياز

2021-10-22

الخاوة الحكومية: شراكة قسريّة في المنظومة الأمنيّة الإسرائيلية
الخاوة الحكومية: شراكة قسريّة في المنظومة الأمنيّة الإسرائيلية

2021-10-22

الأكثر قراءة

اجتماع بينيت وبوتين: الاتفاق على استمرار السياسة المتّبعة بشأن سورية

اجتماع بينيت وبوتين: الاتفاق على استمرار السياسة المتّبعة بشأن سورية

2021-10-22
تقرير: الموقوفون في تركيا أقرّوا

تقرير: الموقوفون في تركيا أقرّوا "بالتواصل مع وكلاء للموساد"

2021-10-22
ممثّل أميركي يقتل مديرة التصوير بمسدّس خلّبي!

ممثّل أميركي يقتل مديرة التصوير بمسدّس خلّبي!

2021-10-22
3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب عرابة

3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب عرابة

2021-10-22
إسرائيل تتعهد بعدم اختراق

إسرائيل تتعهد بعدم اختراق "بيغاسوس" هواتف فرنسية

2021-10-22