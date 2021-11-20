  2. مقالات وآراء
  3. رأي
بريطانيا في خدمة الاحتلال

بريطانيا في خدمة الاحتلال

تاريخ النشر: 20/11/2021 - 09:36

نضال محمد وتد نضال محمد وتد

يشكّل إعلان وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، عن تصنيف حركة "حماس"، وليس فقط جناحها العسكري، حركة إرهابية ومحظورة، مع تغريم كل من يتضامن معها أو يرفع علمها، بالسجن لغاية عشر سنوات، نصرًا سياسيًا كبيرًا لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدًا للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي لا تزال تتلقى ضربات من المعارضة اليمينية بقيادة رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، واتهامه للحكومة الحالية بأنها ليست من اليمين بشيء.

في هذا السياق، فإن الإعلان البريطاني هو هدية لا تُقدّر بثمن لرئيس الحكومة، نفتالي بينيت، المعروف بتطرفه اليميني الديني في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ورؤياه للصراع المأخوذة من الوعود التوراتية الدينية ووجوب "استيطان الأرض وتعميرها"، لكنه يؤكد أيضًا في الوقت نفسه حجم تغلغل الصهيونية في المؤسسة البريطانية السياسية ممثلة ليس فقط بحزب المحافظين الحاكم بقيادة بوريس جونسون، وإنما أيضًا بما يحدث في حزب العمال البريطاني، وفي قدرة الصهيونية على وصم كل من يؤيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، بالعداء للسامية.

لا حاجة للعودة إلى التاريخ لتأكيد العداء البريطاني الرسمي للشعب الفلسطيني، منذ إطلاق وعد بلفور وحتى يومنا، لكن لا يمكن أيضًا الاستسلام للإعلان البريطاني أمس، خصوصًا أن إسرائيل ركزت في السنوات الأخيرة في نشاطها ضد حركة المقاطعة الدولية على نشاط المنظمة في بريطانيا، ومارست ضغوطًا هائلة على حزب العمال للتخلص من زعيمه جيريمي كوربين بفعل مواقفه المناصرة للشعب الفلسطيني، حتى بات الحزب يخشى من أي انتقاد مهما كان طفيفًا للسياسة الإسرائيلية كي لا يُرمى بالعداء للسامية.

مع ذلك يبقى القرار البريطاني الرسمي، في حال أقره مجلس النواب البريطاني، تصعيدًا خطيرًا ضد الشعب الفلسطيني، لا يوازيه إلا التصعيد الذي كان إبان ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. ومثلما كانت خطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية سياسيًا وفعليًا عبر ما سماه بـ"صفقة القرن"، من وحي وصياغة نتنياهو، فإن أوجه الشبه بارزة أيضاً في القرار البريطاني، مع إعلان الصحف الإسرائيلية، الجمعة، أن الخطوة البريطانية كانت استجابة لطلب من إسرائيل الرسمية ممثلة ببينيت، لنظيره البريطاني جونسون، خلال قمة غلاسكو للمناخ، وهو أيضًا يصفي عمليًا حق مقاومة الاحتلال المنصوص عليه في القانون الدولي، ليكمل مخطط تصفية القضية الذي كان بدأه ترامب.

بودكاست عرب 48

#نضال محمد وتد
#حركة حماس
#الحكومة البريطانية
#منظمة إرهابية
#وزيرة الداخلية البريطانية
#بريتي باتيل

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المقاطعة من إيرلندا إلى جنوب أفريقيا/ حيدر عيد
المقاطعة من إيرلندا إلى جنوب أفريقيا/ حيدر عيد

2021-11-19

اعتداءات المستوطنين وإستراتيجية الاستيلاء على الأرض
اعتداءات المستوطنين وإستراتيجية الاستيلاء على الأرض

2021-11-18

إسرائيل وإعادة إنتاج نظام السيسي
إسرائيل وإعادة إنتاج نظام السيسي

2021-11-17

الأكثر قراءة

بالأرقام: كم تبلغ ثروة محمد صلاح وأرباحه السنوية؟

بالأرقام: كم تبلغ ثروة محمد صلاح وأرباحه السنوية؟

2021-11-19
مخيّم جنين: مواجهات بين مسلّحين والأجهزة الأمنية

مخيّم جنين: مواجهات بين مسلّحين والأجهزة الأمنية

2021-11-19
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعويض لبنان بـ856 مليون دولار

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعويض لبنان بـ856 مليون دولار

2021-11-19
عرابة:

عرابة: "الحملة على المحال التجارية تقوض الاقتصاد المحلي" 

2021-11-19
سيول وفيضانات بعد هطول المطر الأول وتدفق المياه في صحراء النقب

سيول وفيضانات بعد هطول المطر الأول وتدفق المياه في صحراء النقب

2021-11-19