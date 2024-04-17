شوكة في خاصرة "الرضى الإسرائيلي"

قبل أول هجوم صاروخي إيراني على مواقع إسرائيلية، أطلق محلّلون عديدون في إسرائيل العنان لأفكارهم وبدأوا يطرحون عدّة أسئلة عن واقع دولتهم اليوم، وعن صورتها وصيرورتها، وعمّا يوصف بـ"الإرث" الرئيسي الذي ستخلفه الحرب على قطاع غزّة إثر عملية طوفان الأقصى، وما تسبّبت به من تطوّراتٍ في جبهات أخرى تحوّلت إلى حربيّة ضد إسرائيل، سيّما التطوّر الحاصل في الجبهة الشمالية مع لبنان. وآل بعض هذه الأفكار إلى استنتاجات، بالرغم من أن الحرب على غزّة لم تضع أوزارها بعد، وهي مستمرّة مع تغيّر مرحلتها وأسلوبها.

ويمكن القول إن الاستنتاج الأكثر ثبوتًا أن الفكرة القائلة إن الحروب التي ستخوضها إسرائيل، سيّما بعد حرب الخليج الثانية (2/8/1990- 29/2/1991)، ستكون متعلقةً، أكثر من أي شيءٍ آخر، بالجبهة الداخلية، والتي كانت بمثابة نبوءة عقب تلك الحرب، أصبحت واقعا تجسّد على نحو فعلي، مثلا، في حرب 2006 على لبنان، وفي الحروب ضد قطاع غزّة منذ ذلك العام أيضا.

وفي حين أن كل هذه الحروب حتى الحالية تأدّى عنها ضررٌ جسيم لجبهة الطرف الثاني الداخلية، سواء اللبناني أو الفلسطيني، فإن الحرب الحالية ترتب عليها ولأول مرّة ضررٌ ما زال مستمرّا للجبهة الداخلية الإسرائيلية، وخصوصا في منطقتي الحدود مع غزّة ومع لبنان.

ومثلما كتب أحد هؤلاء المحللين في صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس (16/4/2024): عايشت المستوطنات الإسرائيلية في منطقتي الحدود مع قطاع غزّة ولبنان طوال الوقت واقعا أمنيّا شديد الصعوبة والتعقيد، ولكن أيّا من سكان هذه المستوطنات لم يطرأ على باله يوماً أنه سيأتي وقت تكون فيه حاجة إلى إجلاء مئات ألوف الناس من بيوتهم. وبرأيه، نجحت كل من إيران وحزب الله وحركة حماس في نقل الحرب إلى الجبهة الإسرائيلية الداخلية، على الرغم من الثمن الباهظ الذي تقوم إسرائيل بتدفيعهم إياه.

وهو يشدّد على أن أيًّا من سكّان المستوطنات الشمالية الذين جرى إجلاؤهم لم يعد إلى منزله، وهم لا يعلمون متى سيعودون. وفي خضم ذلك كله، يعرب الكاتب عن اعتقاده بأن من شأن هذه الحقيقة وحدَها أن تسخّف كل القادة السياسيين والعسكريين الذين يصوّرون الحرب الحالية انتصاراً لإسرائيل.

ولعلّه ليس من قبيل المصادفة أن الكتابة في شأن الجبهة الإسرائيلية الداخلية تزامنت مع حالة الرضى عن الذات إزاء نتائج الهجوم الصاروخي الإيراني، فالتذكير بالوضع القائم في المنطقة الشمالية هو بمنزلة شوكةٍ في خاصرة هذا الرضى. هذه الشوكة هي التي سبق أن جعلت المحلّل العسكري لقناة التلفزة الإسرائيلية 13 يعتمد عنوان "نضيّع الشمال" لتعليقه المنشور قبل نحو شهر، واعتبر فيه أن الدولة أباحت الشمال. والعنوان نفسه: "نضيّع الشمال" اعتمده ملحق يديعوت أحرونوت الاقتصادي أمس، مشيرا إلى أن سكّان الشمال تلقّوا أوامر إجلاء من أماكن سكنهم قبل أكثر من نصف عام. ولم يكلّف أحدٌ من المسؤولين نفسه عناء تبليغهم متى يُتوقّع أن يعودوا.

وأورد الملحق الإحصائيات التالية: يبلغ عدد السكان الذين ما زالوا خاضعين لأوامر إجلائهم عن بيوتهم في الشمال منذ أكثر من نصف عام 63 ألفا، وأعلن 40% منهم أنهم لا ينوون العودة إلى الشمال إطلاقا، وبدأوا ببناء حياة جديدة بعيدة عن مكان سكنهم الأصلي. ووصل عدد البيوت والمباني في الشمال، التي لحقت بها أضرارٌ من جرّاء إصابتها على نحو مباشر بالصواريخ والقذائف التي جرى إطلاقها من جنوب لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال، إلى 400 وكذلك لحقت أضرار بمئات البيوت والمباني بسبب شظايا الصواريخ والقذائف التي جرى اعتراضها من أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية وإسقاطها. فضلا عن أن 15 ألف تلميذ وطفل تركوا المدارس والأطر التربوية الأخرى، وانتقلوا إلى بدائل مؤقتة، ونسبة غيابهم عنها مرتفعة جدّا. وهذا كله من دون حساب الدمار الكبير الذي لحق بالشوارع والأرصفة والبنى التحتية... إلخ.