تقدير موقف لـ"مدى الكرمل" | ترميم الردع والحالة الانتخابيّة لِلَبيد وغانتس

أصدرت وحدة السياسات في مركز مدى الكرمل - المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة ورقةَ تقدير موقف، آب/ أغسطس 2022، بعنوان: "ترميم الردع والحالة الانتخابيّة لِلَبيد وغانتس".

وادعت ورقة الموقف هذه أنّ عدوان "طلوع الفجر" على غزّة انطوى على خليط من الدوافع العسكريّة النابعة من عقيدة الردع الإسرائيليّة، والدوافع السياسيّة لدى صُنّاع القرار في إسرائيل، ولا سيّما لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية، يئير لبيد الذي ابتغى اكتساب مكانة أمنيّة عسكريّة لتحسين صورته الانتخابيّة، وإن كان ذاك على حساب الدم الفلسطينيّ.

وترى ورقة الموقف أنّ مدّة العدوان القصيرة منعت نشوب احتجاجات وتضامن جِدّيَّيْن لدى الفلسطينيّين في إسرائيل، وأنّ ردّ فعل الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة كان أضعف من المتوقّع، ولم يشكّل إزعاجًا لإسرائيل.

كذلك ترى الورقة أن فترة الحرب القصيرة، وعدم وقوع ضحايا إسرائيليّين (لا مدنيّين ولا عسكريّين)، وعدم وقوع أضرار مادّيّة ولا اقتصاديّة، حالت دون نشوء انتقادات داخل إسرائيل تجاه العدوان. من هنا فإن إسقاطات الحملة في جانب الردع ستكون مؤقتة وإن نتائجها السياسية ستتآكل لغاية الانتخابات.