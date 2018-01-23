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ما معنى "فريق مستدعى" التي اعتقل عنان بسببها؟

تاريخ النشر: 23/01/2018 - 20:46

ما معنى "فريق مستدعى" التي اعتقل عنان بسببها؟
سامي عنان (من اليمين) وجيمس ماتيس (من الأرشيف، أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

ورد في بداية بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصريّة، اليوم الثلاثاء، عبارة "فريق مستدعى" قبل ذكر اسم الفريق سامي عنان، الذي اعتقل فور صدور البيان.

وتقضي أعراف القوات المسلّحة بأن يبقى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة عسكريين مدى الحياة، وجاهزين دومًا للاستدعاء في حالات الطوارئ والحروب، من أجل قيادة القوات المنوطة بهم، علمًا بأن عنان بقي أكثر من عقدين عضوًا في المجلس حتى إقالته من قبل الرّئيس المصري المعزول، محمد مرسي، في آب/أغسطس 2012، أي بعد أقل من شهرين على توليه مهام منصبه رئيسا.

وبقاء عنان عسكريًا أو "فريقا مستدعىً" يعني أنه لا يستطيع الترشّح إلا بقرار من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلّحة، مثلما حدث سابقًا مع الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، أو رئيس وزراء مصر الأسبق، أحمد شفيق، أو حتى الرّئيس المخلوع، حسني مبارك، الذي تعاقب على الوزارات في حكمه أكثر من مسؤول عسكري، نالوا على الموافقة بدون أي معوقات.

ويُعتبر قرار المجلس تسريح أعضاءه السابقين من الاستدعاء إجرائيًا بحتًا، وهو ما أشار إليه عنان في خطابه الذي نشره على صفحة حملته بموقع "فيسبوك"، السبت الماضي، قائًلا إنها أوراق بسيطة؛ إلا أنها اليوم، مع احتدام المنافسة، أصبحت حدثًا جللا يستدعي بيانا من القيادة العامة نفسها (التي لم تصدر بياناتها حتى في أوقات المجازر الكبرى).

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سامي عنان
#فريق مستدعى
#المجلس الأعلى للقوات المسلحة
#الجيش المصري
#السيسي
#الانتخابات الرئاسية

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