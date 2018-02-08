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السعودية تسجن كاتبًا 5 سنوات انتقد فساد الديوان الملكي

تاريخ النشر: 08/02/2018 - 16:49

السعودية تسجن كاتبًا 5 سنوات انتقد فساد الديوان الملكي
صالح الشيحي بمقابلة على قناة روتانا (تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

حكمت المحكمة الجزائية في السعودية، اليوم الخميس، بالسجن لمدة خمس سنوات على الكاتب السعودية، صالح الشيحي، بعد اتهامه القدح والذم والإساءة للديوان الملكي والعاملين فيه، جراء انتقاده الفساد في الديوان الملكي خلال لقاء تلفزيوني.

وكذلك قضت المحكمة بمنعه من مغادرة البلاد لمدة خمس سنوات بعد انقضاء محكوميته، في حين لم تنشر الصحف السعودية اسمه واكتف بالإشارة إليه باسم "مواطن سعودي"، وذكرت أن اتهامه بالفساد للديوان الملكي طاول الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.

وفي آخر ظهور تلفزيوني له، وصف الشيحي الديوان الملكي بأنه أساس وأصل الفساد الإداري، مشيرًا إلى منحه الأراضي لمن له علاقة أو صلة بأحد العاملين في الديوان، بمختلف مناصبهم.

والشيحي كاتب حكومي مقرب من الدولة ويعمل في صحيفة "الوطن" السعودية، وسبق أن عمل مديرًا لتحرير مجلة "الثقافية" الصادرة عن الملحقية الثقافية في بريطانيا.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن لجنة حماية الصحافيين، حثها السلطات السعودية على إطلاق سراح الكاتب صالح الشيحي، الذي جرى اعتقاله بعد ظهوره في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي على قناة "روتانا" وقوله إن أي مواطن سعودي لديه صلات داخل الديوان الملكي لديه تلقائيًا ميزة في شراء أرض في موقع استراتيجي، وهي ميزة غير متاحة للشعب.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السعودية
#معتقلي الرأي
#صالح الشيحي
#فساد
#الديوان الملكي
#محمد بن سلمان

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