"العار يمشي عاريًا": تنصّل شعبي عُماني من زيارة نتنياهو

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #عمانيون_ضد_التطبيع، استنكروا فيه زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عُمان، ولقاءه بالسلطان قابوس بن سعيد، في مسقط، بزيارة استمرت من أول أمس الخميس حتى أمس الجمعة.

وصرّح وزير الخارجية العٌماني يوسف بن علوي، أن إسرائيل هي دولة في الشرق الأوسط، وأن الزيارة كانت بهدف مباحثات عملية السلام.

لكن عبّر الناشط مازن الحجري عن غضبه لما يسمّونه سلام، والذي حسب قوله هو سلام مليء بالذلّ والهوان، وقال إنه في عمان يعرف السلام الذي يكون بلا تبعية أو استسلام، لذلك هو عماني ضد التطبيع:

بعد تصريحات معالي يوسف بن علوي على قناة الجزيرة وقوله أن الصهاينة هم دولة من الشرق الأوسط تأكدت أن السلام الذي يُنشد اليوم هو سلام ضعف وذل وهوان وليس السلام الذي يكون بلا استسلام ولا تبعية الذي نتربى عليه منذ نعومة أظفارنا في عُمان عذراً معاليك فنحن #عمانيون_ضد_التطبيع — مازن الحجري (@MazinAlhajri1) October 26, 2018

وقالت المغرّدة "شروق" مستنكرة ادعاءات عُمان بأن هدف الزيارة كان لمباحثات عملية السلام، وقالت إن نتنياهو بذاته صرّح أنها لأهداف تعاونية في مجالات اقتصادية، ومجالات الأمن والتكنولوجيا:

#عمانيون_ضد_التطبيع

نتيناهو يٌصرح :

بأن تلك الزيارة تسعى الى تعزيز العلاقات مع الإسرائيل في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد !!

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وكما جاء في التصريح مباشرة من سلطنة عمان بأن هناك اهتمامات مشتركة !!



والذباب الالكتروني اشغلنا بموضوع السلام والسلام pic.twitter.com/nCEI3v7jYW — Shuruq (@shuruqM_M) October 26, 2018

بينما قدّمت المغرّدة "هديل" اعتذارها للشعب الفلسطيني، وشددت على أن أهل عُمان يرفضون استقبال من لا تزال يديه ملطخة بدماء الأطفال، بإشارة لنتنياهو:

نعتذر للشعب الفلسطيني هذه الزيارة لا تمثلنا وما زلنا مع القضية قلباً وقالباً ونرفض استقبال قتلة الأطفال والأيادي الملطخة بالدماء في ارضنا. #عماني_ضد_التطبيع #عمانيون_ضد_التطبيع — هديل. (@Hadeelhilal1) October 26, 2018

وقال مصطفى عبد الماجد معلّقا على نشرة أخبار التلفزيون العُماني التي اختفت بنتنياهو، إن العار يمشي عاريًا، وأن "الإدانة أقل ما يمكن من زيارة المجرم قاتل الأطفال لعاصمة عربية":

العار يمشي عاريا،

الإدانة أقل ما يمكن من زيارة المجرم قاتل الأطفال لعاصمة عربية.#بلا_تطبيع #عمانيون_ضد_التطبيع https://t.co/EbQEUxg0De — Mustapha ABDELMAJID (@MustafaMALHOUNI) October 27, 2018

وقال أبين باهانتا إن العيب يكمن في حكّام الدول العربية وليس في شعوبها:

العيب ليس في العروبة ولا في الإسلام.

العيب وكل العيب في من يحكم الشعوب العربية.#عمانيون_ضد_التطبيع — Aben Bahantah (@ABenBahantah) October 27, 2018

وأضاف مالك الأزدي أنه أحمق من يعتقد أن المفاوضات مع الاحتلال ممكن أن تثمر فعلا عن شيء، وهي فقط تخدم الاحتلال ومصالحه: