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"العار يمشي عاريًا": تنصّل شعبي عُماني من زيارة نتنياهو

تاريخ النشر: 27/10/2018 - 22:52

"العار يمشي عاريًا": تنصّل شعبي عُماني من زيارة نتنياهو
(أ ب)
عرب ٤٨

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #عمانيون_ضد_التطبيع، استنكروا فيه زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عُمان، ولقاءه بالسلطان قابوس بن سعيد، في مسقط، بزيارة استمرت من أول أمس الخميس حتى أمس الجمعة.

وصرّح وزير الخارجية العٌماني يوسف بن علوي، أن إسرائيل هي دولة في الشرق الأوسط، وأن الزيارة كانت بهدف مباحثات عملية السلام.

لكن عبّر الناشط مازن الحجري عن غضبه لما يسمّونه سلام، والذي حسب قوله هو سلام مليء بالذلّ والهوان، وقال إنه في عمان يعرف السلام الذي يكون بلا تبعية أو استسلام، لذلك هو عماني ضد التطبيع:

وقالت المغرّدة "شروق" مستنكرة ادعاءات عُمان بأن هدف الزيارة كان لمباحثات عملية السلام، وقالت إن نتنياهو بذاته صرّح أنها لأهداف تعاونية في مجالات اقتصادية، ومجالات الأمن والتكنولوجيا:

بينما قدّمت المغرّدة "هديل" اعتذارها للشعب الفلسطيني، وشددت على أن أهل عُمان يرفضون استقبال من لا تزال يديه ملطخة بدماء الأطفال، بإشارة لنتنياهو:

وقال مصطفى عبد الماجد معلّقا على نشرة أخبار التلفزيون العُماني التي اختفت بنتنياهو، إن العار يمشي عاريًا، وأن "الإدانة أقل ما يمكن من زيارة المجرم قاتل الأطفال لعاصمة عربية":

وقال أبين باهانتا إن العيب يكمن في حكّام الدول العربية وليس في شعوبها:

وأضاف مالك الأزدي أنه أحمق من يعتقد أن المفاوضات مع الاحتلال ممكن أن تثمر فعلا عن شيء، وهي فقط تخدم الاحتلال ومصالحه:

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#عمان
#زيارة بنيامين نتنياهو
#مسقط
#قابوس

من عرب 48

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