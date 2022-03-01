موسكو تحجب وسيلتين إعلاميتين مستقلتين في خضم غزو أوكرانيا

عرب ٤٨ / أ ف ب

حجبت السلطات الروسية، محطة تلفزيونية وإذاعة مستقلتين بارزتين، الثلاثاء، في سعيها لتشديد سيطرتها على الأخبار في خضم غزو أوكرانيا.

وأعلنت القناة التلفزيونية "دوجد" عبر حسابها في "تويتر" أنّ "مكتب المدعي العام طلب منع الوصول إلى "دوجد" و(المحطة الإذاعية) صدى موسكو".

وأكدت "دوجد" ("مطر"، باللغة الروسية) أن الوسيلتين الإعلاميتين اتُهمتا بتوجيه "دعوات لارتكاب أعمال متطرفة وعنيفة"، ونشر "معلومات خاطئة عن دراية تتعلق بأنشطة العسكريين الروس".

وتعذر الوصول إلى مواقع الوسيلتين الإعلاميتين في روسيا.

وقال رئيس تحرير "صدى موسكو" أليكسي فينيديكتوف، عبر "تلغرام"، إن "صدى موسكو لم تعد تَبث على الهواء".

وتميزت "دوجد" و"صدى موسكو"، وصحيفة "نوفايا غازيتا"، بعدم الالتزام بخطاب الكرملين في تغطيتها لغزو موسكو لأوكرانيا، على عكس الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الروسية.

ومنعت السلطات الروسية وسائل الإعلام من نشر أنباء غير تلك الصادرة عن الكرملين والجيش ومختلف الوزارات التي تقدم الغزو الروسي لأوكرانيا على أنه "عملية خاصة" محدودة شرق أوكرانيا.

وتصنّف منظمات غير حكومية روسيا كواحدة من أكثر البلدان تقييداً لحرية الصحافة في العالم.

وتحتل روسيا المرتبة 150 من أصل 180 في أحدث مؤشر لحرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".

وصنّفت السلطات الروسية العديد من وسائل الإعلام، ومن بينها قناة "دوجد"، "عملاء أجانب"، بهدف تشويه سمعتها في نظر المعلنين والجمهور، وتعقيد حصولها على الأوراق الإدارية للعمل.

وسعت "صدى موسكو"، المملوكة جزئيا من شركة الغاز العملاقة "غازبروم"، دائما إلى تعزيز استقلالها، وهي واحدة من أكثر وسائل الإعلام احتراما في البلاد.