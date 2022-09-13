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انتقادات حول مشاركة شخصية الموساد "صبرا" بفيلم "كابتن أميركا"

تاريخ النشر: 13/09/2022 - 13:45

انتقادات حول مشاركة شخصية الموساد "صبرا" بفيلم "كابتن أميركا"
عرب ٤٨

لقي كشف "مارفل" خلال مهرجان "دي 23 إكسبو" عن فريق عمل وطاقم ممثلي "كابتن أميركا: نيو وورلد أوردر" الجزء الرابع من السلسلة، ردود فعل غاضبة بسبب دور الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس التي ستمثّل شخصية "البطلة الخارقة ‘صبرا‘" إلى جانب الممثلة، أنتوني ماكي.

ومن المزمع عرض الفيلم في عام 2024. وابتكرت مارفل الشخصية "صبرا" عام 1980، لكنها لم تحظ بشهرة في حينها، و"صبرا" هي عميلة سابقة لـ"الموساد" وهو جهاز الاستخبارات والمهمات الخاصة الإسرائيلية الخارجية، والآن أعادتها مارفل إلى الواجهة.

وكانت قد ظهرت شخصية "صبرا" سابقا بزي عليه علم الاحتلال الإسرائيلي ونجمة داوود.

ولم تُفصِّل مارفل دور الممثلة، شيرا هاس بعد في الفيلم، إلا أنّ شخصية البطلة "صبرا" هي ربما محاولة لربط "الموساد" بعالم البطولة وتصنيفه إلى جانب "الأخيار" ودوره بمحاربة "الأشرار".

وكانت الانتقادات الموجّهة لمارفل وهاس تتعلّق بدور شخصية "صبرا" حول تمثيل دولة الاحتلال وجهاز استخباراتها الخارجية، وفي العموم انتقد الناشطون تبنّي مارفل روايات أنظمة وأجهزة تحمل معتقدات وأيديولوجيات معيّنة.

تحمل هذه الشخصية رسائل سياسية كثيرة، في الظهور الأول لـ"صبرا" بالقصص المصوّرة، الذي كان بجوار شخصية "هالك" الشهيرة المعروفة بالرجل الأخضر، يتعرف "هالك" على صبي فلسطيني يعطيه درسا عن الصراع الإقليمي ويخبره أنه يمكن تقاسم الأراضي المحتلة، قبل أن يموت الصبي في انفجار قنبلة فلسطينية، ويتأثر "هالك" وتتأثر "صبرا" بموت الصبي وتعم أجواء ميلودرامية.

يُذكر أن هاس قد لعبت دور رئيسة الحكومة الإسرائيلية الرابعة، غولدا مئير، في المسلسل التلفزيوني الذي عُرض العام الماضي وكان يحمل اسم "لبؤة".

بودكاست عرب 48

#"مارفل"
#مهرجان "دي 23 إكسبو"
#"كابتن أميركا: نيو وورلد أوردر"
#صبرا
#شخصية الموساد صبرا

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