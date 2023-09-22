منصّة "برايم فيديو" تعتزم إضافة الإعلانات إلى محتواها

سيطلق هذا العرض المدعوم بالإعلانات في الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة وألمانيا وكندا أوائل العام المقبل، ليصار إلى توسيعه لاحقًا إلى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمكسيك وأستراليا خلال 2024، بحسب أمازون

أعلنت منصّة "برايم فيديو" للبثّ التدفّقيّ التابعة لشبكة أمازون العملاقة، الجمعة أنّها ستضيف إعلانات إلى محتواها اعتبارًا من عام 2024، فيما ستزيد سعر الاشتراك بعروضها الخالية من الإعلانات.

وأعلنت الشركة العملاقة على موقعها الإلكترونيّ "لمواصلة الاستثمار في محتوى مقنع والاستمرار في زيادة هذا الاستثمار على المدى الطويل، بدءًا من أوائل عام 2024، ستتضمّن عروض وأفلام +برايم فيديو+ إعلانات محدودة".

وسيطلق هذا العرض المدعوم بالإعلانات في الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة وألمانيا وكندا أوائل العام المقبل، ليصار إلى توسيعه لاحقًا إلى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمكسيك وأستراليا خلال 2024، بحسب أمازون.

ولن يتغيّر سعر الاشتراك بالخدمة الأساسيّة من "برايم فيديو". مع ذلك، سيتمكّن المشتركون من اختيار المحتوى الخالي من الإعلانات مقابل دفع 2,99 دولارًا إضافيًّا في الشهر في الولايات المتّحدة، على أن يتمّ الإعلان عن سعر هذا الاشتراك في البلدان الأخرى لاحقًا، وفق المجموعة.

وليست "أمازون" أوّل منصّة للبثّ التدفّقيّ تقدّم هذا النوع من الاشتراكات.

فقد أطلقت "ديزني بلاس" (Disney+) اشتراكًا مدعومًا بالإعلانات العام الماضي في الولايات المتّحدة، بسعر أرخص من الاشتراك الخالي من الإعلانات، ثمّ وسعت نطاقه لاحقًا ليشمل أوروبا. كما أطلق منافسها الرئيسيّ، نتفليكس، هذا النوع من العروض حول العالم.

وتسعى منصّات البثّ التدفّقيّ إلى مواجهة الانخفاض في عدد المشتركين لديها، من خلال عروض مع إعلانات أو من دونها، أو عبر الحدّ من مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين.