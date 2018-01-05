أفغانستان: 11 قتيلا في تفجير انتحاري في كابل

أعلن مسؤولون أفغان أن انتحاريا فجر نفس، قرب حشد من المتظاهرين وعناصر من الشرطة، يوم أمس الخميس في كابل، ما أوقع 11 قتيلا، على الأقل، و25 جريحا.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، إن "انتحاريا فجر نفسه... قرب عدد من الشرطيين كانوا يحاولون ضمان أمن تظاهرة".

وذكرالمتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح "يمكننا أن نؤكد أنه تم حتى الآن نقل 11 جثة، و25 جريحا إلى مستشفياتنا"، مضيفا أن الحصيلة قابلة للارتفاع.

وصرح مصدر أمني طالبا عدم كشف اسمه أن 20 شخصا قتلوا، وجرح 20 آخرون في الاعتداء، إلا أنه لم يكن بالإمكان تأكيد هذه الحصيلة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل، بصير مجاهد، إن الانتحاري استهدف عناصر الشرطة، الذين قتل خمسة منهم وجرح 11.

ووقع الاعتداء الذي لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه، خلال تظاهرة احتجاج على وفاة صاحب أحد المحال خلال عملية للشرطة استهدفت مهربي كحول ومخدرات.

ويأتي الاعتداء بعد أسبوع على مقتل أكثر من 40 شخصا وجرح العشرات في تفجير انتحاري استهدف مركزا ثقافيا في كابل تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

وكان اعتداء الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أيام على قيام انتحاري بتفجير سترته الناسفة في يوم عيد الميلاد بالقرب من مكتب للاستخبارات في العاصمة، ما أوقع ستة قتلى، في اعتداء تبناه أيضا تنظيم "الدولة الإسلامية".

وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، شن مسلحون هجوما على مركز للتدريب العسكري تابع للاستخبارات الأفغانية في غرب كابل، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة التي جرح عنصران في صفوفها.

وفي 31 أيار/مايو أوقع انفجار شاحنة مفخخة 150 قتيلا، وأصاب 400 آخرين بجروح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك الهجوم لكن الحكومة قالت إنه من تنفيذ شبكة حقاني المتحالفة مع طالبان.