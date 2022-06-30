إيران تؤكد "تصميمها" على مواصلة المحادثات النووية

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، "تصميم" بلاده على مواصلة المفاوضات حول برنامجها النووي، بعد يومين من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة التي جرت في الدوحة.

وقال أمير عبد اللهيان، في بيان، بعد مكالمة هاتفية مع نظيره القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني، "نحن مصمّمون على مواصلة المحادثات حتى يتم التوصل إلى اتفاق واقعي".

ويأتي هذا الإعلان بعدما أعربت واشنطن عن "خيبة أملها" من المفاوضات غير المباشرة التي جرت مع طهران بوساطة من الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى استئناف المفاوضات في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أمس، الأربعاء، إن "المحادثات غير المباشرة في الدوحة انتهت"، مضيفًا "نشعر بخيبة أمل لأن إيران رفضت (...) الرد بإيجابية على مبادرة الاتحاد الأوروبي وبالتالي لم يتم تحقيق أي تقدّم".

من جهته، أعرب منسق الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، عن أسفه لعدم إحراز "التقدّم المأمول" من فريقه في هذه المناقشات. مع ذلك، أكد الوزير الإيراني، عبد اللهيان، أن "تقييمنا للمرحلة الأخيرة من المحادثات في الدوحة إيجابي".

وقال إنه "أشدد على أننا جادّون في التوصل إلى اتفاق جيّد وقوي ودائم"، مؤكّدًا أن "الاتفاق يمكن تحقيقه إذا كانت الولايات المتحدة واقعية".

وتهدف المحادثات التي استؤنفت في نيسان/ أبريل 2021 في النمسا إلى إعادة الولايات المتحدة للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم في العام 2015، ومعاودة إيران الوفاء الكامل بالتزاماتها وفق الاتفاق.