إيران: إعدام شخص بتهمة التخابر مع الموساد

بحسب المصادر الإيرانية، "قام بجمع معلومات سرية عن قصد مسبق، وبمشاركة شركائه، قدم هذه الوثائق إلى الأجهزة الأجنبية، وخاصة الموساد".

نفذت السلطات الإيرانية، صباح اليوم السبت، حكمًا بالإعدام بحق إيراني بتهمة "التخابر مع أجهزة استخباراتية أجنبية بما في ذلك الموساد" الإسرائيلي.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تم تنفيذ الحكم بعد "محاكمته وإدانته بتهمة الارتباط بأجهزة الاستخبارات الأجنبية في سيستان وبلوشستان (إحدى محافظات إيران الحدودية مع باكستان وأفغانستان) بما في ذلك الموساد".

وكان هذا العميل، تقول المصادر الإيرانية، "قام بجمع معلومات سرية عن قصد مسبق، وبمشاركة شركائه، قدم هذه الوثائق إلى الأجهزة الأجنبية، وخاصة الموساد".

وتتابع: "وبعد إلقاء القبض عليه واستكمال التحقيق معه في النيابة العامة، تم توجيه تهمة التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح الكيان الصهيوني المعادي، وجمع معلومات سرية وتقديم معلومات لضابط جهاز تجسس الموساد مباشرة بهدف الإخلال بالنظام والدعاية لصالح الجماعات والمنظمات المناهضة لجمهورية إيران الإسلامية"، وأنه تم "إرسال ملفه إلى المحكمة الثورية في زاهدان".

كما وتذكر المصادر ذاتها أنه "وبعد اعتراض المتهم على الحكم، أحيلت القضية إلى المحكمة العليا، وبعد إعادة النظر فيها، مع رفض الاستئناف أيدت المحكمة العليا الحكم وأقرته".

وبعد استكمال القضية واستكمال الإجراءات القانونية، يقول المصدر، تم تنفيذ حكم الإعدام "على هذا الشخص في سجن زاهدان صباح اليوم".