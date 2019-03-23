محامو الجزائر يتظاهرون: "مللنا هذا النظام"

تظاهر مئات المحامين بلباسهم الخاص الأسود، اليوم، السبت، في وسط العاصمة الجزائرية، الجزائر، للدعوة إلى تغيير النظام، وذلك غداة مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد تطالب بتنحي الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة.

وكتب على لافتات رفعها محامون أتوا من عدة مناطق، وتجمعوا عند ساحة البريد الكبرى، "المحامون مع الشعب".

وهتفوا "مللنا هذا النظام" و"ارحل" وهم يلوحون بالأعلام الوطنية، ثم اقتحم المحامون طوقا للأمن للتظاهر في شوارع وسط العاصمة.

وقال المحامي والحقوقي نور الدين بني سعد "هيئة الدفاع اجتمعت اليوم لتقول ’اللعبة انتهت’".

ووعد بوتفليقة، الذي يواجه منذ 22 شباط/ فبراير حركة احتجاج غير مسبوقة خلال فترة حكمه منذ 20 عاما، بتنظيم "ندوة وطنية"، في تاريخ لم يحدد، بغرض إصلاح البلاد ووضع دستور جديد.

لكنه قرّر، أيضًا، تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في 18 نيسان/ أبريل المقبل، إلى ما بعد الندوة الوطنية، ممددًا واقعيا مدة ولايته الحالية، التي يفترض أن تنتهي في 28 نيسان وفق الدستور، إلى أجل غير معلوم.

وأضاف بني سعد "نحن ضد عملية انتقالية يشرف عليها النظام، التغيير والعملية الانتقالية (يجب أن يتمّا) حالا".

وقدم المحامي خالد جاتيت مع ابنته (5 سنوات) التي حملها على كتفيه، من بومرداس التي تبعد نحو 40 كيلومترًا عن العاصمة. وقال "نحن نتظاهر من أجل أطفالنا، ومن أجل جزائر أفضل".

ونزل الجزائريون، أمس، الجمعة، بكثافة في كافة ولايات البلاد تقريبا للمطالبة بتنحي الرئيس بوتفليقة ومساعديه و"النظام" الحاكم في الجزائر. وتجمعت حشود ضخمة لعدة ساعات في العاصمة الجزائرية.