الصحة الإسرائيلية: انخفاض حالات كورونا الخطيرة

انخفض عدد مرضى فيروس كورونا بحالة خطيرة في المستشفيات إلى 201 مريض، وعدد الخاضعين لأجهزة تنفس اصطناعي إلى 120، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8106 منذ بداية الجائحة، وفقا لمعطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء.

وسُجلت، أمس، إصابة 663 شخصا بالفيروس، إثراء إجراء 77,547 فحصا لكورونا، بينما نسبة الفحوصات الموجبة للفيروس 0.85%.

وانخفض عدد مرضى كورونا في البلاد إلى 7447، يرقد 276 منهم في المستشفيات. وبلغ عدد الذين أصيبوا بكورونا 1,331,931 شخصا منذ بداية الجائحة.

وتلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا 3,967,603 شخصا، بينما تلقى الجرعة الثانية 5,736,255 شخصا، فيما تلقى الجرعة الأولى 6,241,399 شخصا.

ويتوقع أن يصادق طاقم العناية بالأوبئة في إسرائيل على تطعيم الأطفال، في سن 5 – 11 عاما، بلقاح "فايزر" المضاد لكورونا.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات الصحية الأميركية، الليلة الماضية، أن الولايات المتحدة يمكن أن تبدأ الآن إعطاء الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما لقاح "فايزر – بايونتيك"، بعد أن أعطت موافقتها النهائية على استخدامه لهذه الفئة العمرية، ما يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من مكافحة الجائحة.

وبعد أيام من الحصول على إذن إدارة الغذاء والدواء (إف دي إيه)، تمت الموافقة على اللقاح من جانب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، ما يمهد الطريق لتطعيم ما يصل إلى 28 مليون طفل أميركي في تلك الفئة العمرية.