بعد لبنان: إسرائيل تتلقى مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية

تسلّمت إسرائيل مسودة اتفاق بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان من الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، حسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصدر مطلّع على المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان، قوله إن "الأولى تلقت مسودة اتفاق حول ترسيم الحدود من الوسيط الأميركي".

وتطرق المصدر نفسه إلى خطاب أمين عام "حزب الله" اللبناني، بالقول إن "رد نصر الله اليوم كان إيجابيا، أمامنا المزيد من العمل والأمور التي من الممكن أن تسوء"، مؤكدا في الوقت نفسه "أننا في مرحلة متقدمة جدا".

وفي وقت سابق من اليوم، تسلّم الرئيس اللبناني، ميشال عون، عرضا خطيا من الوسيط الأميركي يتعلق بترسيم الحدود من ضمن مسار المفاوضات.

وأجرى عون في أعقاب ذلك اتصالين هاتفيين برئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وتشاور معهما في الموضوع وكيفية المتابعة لإعطاء الوسيط الأميركي ردا لبنانيا في أسرع وقت ممكن؛ حسب ما أفادت الرئاسة اللبنانية في بيان لها.

ورغم التصريحات المتفائلة في إسرائيل ولبنان حول احتمال التوصل قريبا إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، إلا أنه قد تنشأ عقبة إسرائيلية داخلية أمام التوصل لاتفاق بهذا الخصوص، إثر محاولات المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، منع توقيع إسرائيل على الاتفاق.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أمس، الجمعة، أنه في الحكومة الإسرائيلية يعون إمكانية أن تحاول المعارضة عرقلة المصادقة على الاتفاق. وهاجم نتنياهو رئيس الحكومة، يائير لبيد، على ما وصفها بتنازلات يعتزم لبيد تقديمها لصالح حزب الله في قضية الغاز.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوم الخميس المقبل، وربما قبل يوم الغفران، الذي يبدأ مساء الثلاثاء ويستمر حتى مساء الأربعاء.