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زيارة علنية لمسؤول أذربيجاني إلى إسرائيل الأربعاء

تاريخ النشر: 27/12/2022 - 19:38

زيارة علنية لمسؤول أذربيجاني إلى إسرائيل الأربعاء
وزير الأمن الإسرائيلي، غانتس، يجتمع مع المسؤولين العسكريين في أذربيجان (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يصل نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، فاريز رضاييف، إلى إسرائيل، يوم غد، الأربعاء، في زيارة عمل رسمية تستغرق يومين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، مشيرة إلى أن المباحثات مع المسؤول الأذربيجاني تشمل ما وصفته بـ"التهديد الإيراني".

ولفتت الخارجية الإسرائيلية إلى أن الزيارة تأتي في إطار الدفع بالتحركات الرامية إلى فتح سفارة لأذربيجان في تل أبيب، وهي خطوة صادق عليها البرلمان الأذربيجاني في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وصادق عليها الرئيس إلهام علييف لاحقا.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن "افتتاح السفارة الأذربيجانية في إسرائيل يعبر عن ارتفاع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ويؤكد على علنية هذه العلاقات". واعتبرت أن "افتتاح السفارة سيساهم في تعميق الخطاب السياسي بين الجانبين وفتح قنوات جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والسياحة والثقافة والأكاديمية وغيرها".

نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، فاريز رضاييف

وخلال الزيارة، يجتمع المسؤول الأذربيجاني مع مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، ورئيسة شعبة السياسية الإستراتيجية في وزارة الخارجية، عليزا بن نون، بحسب بيان وزارة الخارجية، ولفتت إلى أن المباحثات ستشمل القضايا "المتعلقة بإنشاء السفارة في إسرائيل، بالإضافة إلى الجوانب السياسية والإستراتيجية، بما في ذلك ‘التهديد الإيراني‘".

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن "أذربيجان شريك إستراتيجي مهم بالنسبة لإسرائيل"، خصوصا في ظل أهميتها الجيوسياسية "من حيث الأمن الإقليمي، والتجارة الخارجية، والطاقة"، مشيرة إلى أن "أذربيجان تعد موطنًا لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي، والتي تتمتع بالأمن والحرية الكاملة للعبادة".

ويشار إلى أن أذربيجان هي أكبر مزود للنفط لإسرائيل، كما تسود بين الدولتين علاقات أمنية عميقة، طورتها إسرائيل على خلفية الحدود الطويلة المشتركة مع إيران. وذكرت تقارير إسرائيلية أن أرشيف البرنامج النووي الإيراني الذي سرقه عملاء الموساد، نُقل إلى إسرائيل عن طريق الأراضي الأذربيجانية.

وشهد العقد الأخير توجهًا إسرائيليًا حثيثًا لإقامة علاقات متقدمة مع دول عربية وإسلامية لا ترى حكوماتها مانعًا من إقامة أنواع من التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري معها، وقد تصدرت جمهورية أذربيجان القائمة، التي تربطها مناطق حدودية واسعة مع إيران.

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#أذربيجان
#إسرائيل
#الخارجية الإسرائيلية

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