تنصيب حكومة نتنياهو: عدد الوزراء ليس واضحا

تصوت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الخميس، على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الـ37، والحكومة السادسة التي يشكلها رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو. وهذه أكثر حكومة يمينية متطرفة ستحكم في إسرائيلية. وتفتتح جلسة الهيئة العامة عند الساعة 11:00، بخطاب يلقيه نتنياهو، يليه خطاب يائير لبيد، كرئيس للمعارضة، وبعد ذلك خطابات الكتل البرلمانية، التي يتوقع أن تنتهي بحلول الساعة الثالثة من بعد الظهر.

وعند الثالثة بعد الظهر يحري التصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست، ويتوقع أن يكون عضو الكنيست أمير أوحانا، من الليكود. وسيدير رئيس الكنيست الجديد جلسة الهيئة العامة التي سيجري خلالها التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، وبعد ذلك تنصيب الحكومة ووزراءها.

ولا يتوقع إجراء مراسم تغيير رئيس الحكومة بين نتنياهو ولبيد، وإنما يتوقع أن يجري الاثنان محادثة، يُطلع فيها لبيد نتنياهو على قضايا معينة. ويتوقع أن تجري هذه المحادثة بينهما اليوم، أو بعد غد الأحد.

وصباح اليوم، لا يزال عدد الوزراء في الحكومة الجديدة ليس واضحا. وسيتم تعيين وزيرين في قسم من الوزارات، بينها الأمن والتربية والتعليم والرفاه الاجتماعي، وربما في وزارات أخرى لم يعلن نتنياهو بعد عن هوية الوزير الذي سيتولاها.

مظاهرة أمام الكنيست ضد حكومة نتنياهو، 12 كانون الأول/ديسمبر الحالي (Getty Images)

وينتظر قياديون في الليكود بلاغا من نتنياهو بشأن تعيينهم في مناصب وزارية، بينهم يسرائيل كاتس، داني دانون، إيلي كوهين وغيلا غمليئيل. ولم يُعين بعد وزيرا للخارجية، ويتوقع أن يتم تعيين وزير خارجية بالتناوب لنصف ولاية الحكومة ويستبدله وزير آخر في النصف الثاني. ورفض كاتس اقتراحا بتعيينه وزيرا للخارجية في النصف الثاني من ولاية الحكومة، كما رفضت غمليئيل وزارة اقترح أن تتولاها. كذلك لا تزال مناصب وزير الطاقة ووزير الاستخبارات شاغرة

وستكون الحكومة على النحو التالي:

رئيس الحكومة: بنيامين نتنياهو

وزير الأمن: يوآف غالانت

وزير الأمن القومي: إيتمار بن غفير

وزير المالية: بتسلئيل سموتريتش

وزير في وزارة الأمن: بتسلئيل سموتريتش

وزير القضاء: ياريف ليفين

وزير التربية والتعليم وحلقة الوصل بين الحكومة والكنيست: يوآف كيش

وزيرة المهام القومية: أوريت ستروك

وزير المالية: أرييه درعي

وزير الرفاه الاجتماعي: يعقوزب ميرغي

وزير الصحة: أرييه درعي

وزير استيعاب الهجرة: أوفير أكونيس

وزير البناء والإسكان: يتسحاق غولدكنوبف

وزيرة المواصلات: ميري ريغف

وزير السياحة: حاييم كاتس

وزير الزراعة: آفي ديختر

وزيرة جودة البيئة: عيديت سيلمان

وزير الاتصالات: شلومو كرعي

وزير الثقافة والرياضة: ميكي زوهار

وزير الابتكارات والعلوم والتكنولوجيا: أوفير أكونيس

وزير القدس: مئير بوروش

وزير التراث: هاميحاي إلياهو

وزير الشتات والمساواة الاجتماعية: عاميحاي شيكلي

وزير الاقتصاد: نير بركات

وزيرة في مكتب رئيس الحكومة: غاليت ديستال أتبريان

وزير النقب والجليل والأحياء: يتسحاق فاسرلاوف

وزير الأديان: ميخائيل ملخيئيل

وزير في وزارة التربية والتعليم: حاييم بيطون

وزير في وزارة الرفاه: يوآف بن تسور

نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة: آفي ماعوز

نائب وزير الاقتصاد: ألموغ كوهين

نائب وزير المواصلات: أوري ماكليف

نائب وزير الزراعة: موشيه أبوطبول

نائب وزير الداخلية والصحة: موشيه أربيل