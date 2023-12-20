تراجع عدد المهاجرين الجدد لإسرائيل بعد الحرب على غزة

منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هاجر 44,372 شخصا إلى إسرائيل، بينما كان عدد المهاجرين 74,714 في العام الماضي. والغالبية العظمى من المهاجرين هذا العام جاؤوا من روسيا وعددهم حوالي 36 ألفا

مهاجرون جدد من إثيوبيا يصلون إلى إسرائيل، عام 2020 (Getty Images)

تراجع عدد المهاجرين إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة" العنصري، في أعقاب الحرب على غزة، وفقا لمعطيات نشرتها وزارة استيعاب الهجرة والوكالة اليهودية. ووصل إلى إسرائيل حوالي ألف مهاجر في كل من شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، بينما كان يصل آلاف في الأشهر التي سبقتهما.

يشار إلى أن "قانون العودة" يسمح بهجرة يهود إلى إسرائيل، وكذلك بهجرة أبنائهم وبناتهم وأحفادهم حتى لو لم يكونوا مسجلين كيهود نتيجة زواج مختلط لذويهم، أي أنهم لم يولدوا لأم يهودية.

ومنذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هاجر 44,372 شخصا إلى إسرائيل، بينما كان عدد المهاجرين 74,714 في العام الماضي. والغالبية العظمى من المهاجرين هذا العام جاؤوا من روسيا وعددهم حوالي 36 ألفا، بينما هاجر 2495 من الولايات المتحدة وكندا، و1678 من إثيوبيا، و1125 من أميركا اللاتينية و945 من فرنسا.

وكان قد وصل إلى إسرائيل حوالي 7 آلاف مهاجر، في كانون الثاني/يناير الماضي، وحوالي 6 آلاف في آذار/مارس، و5 آلاف تقريبا في آب/أغسطس.

وانتقل المهاجرون الجدد إلى السكن في 311 مدينة وبلدة في إسرائيل، و65% سكنوا في عشرة مدن. وسكن أكبر عدد من المهاجرين في تل أبيب التي انتقل إليها 6344 مهاجرا، تليها مدينة حيفا التي انتقل إليها 6165 مهاجرا.

كذلك سكن في مدينة نتانيا 4453 مهاجرا و2671 سكنوا في مدينة بات يام، وانتقل 2236 مهاجرا للسكن في القدس، و1085 مهاجرا سكنوا في عسقلان.

وتعتبر شركات العقارات الإسرائيلية أن المهاجرين الجدد سيكونون جزءا هاما من سوق العقارات في الفترة القريبة، وذلك في الوقت الذي سجل فيه سوق العقارات تراجعا خلال العام الحالي.

ونقلت صحيفة "غلوبس" اليوم، الأربعاء، عن مدير إحدى شركات العقارات قوله إن "الطلب على شقق جديدة من جانب سكان خارج البلاد ارتفع بنسبة 400% قياسا بالفترة التي سبقت الحرب، وهم يشكلون اليوم حوالي 25% من التوجهات إلى مكاتب المبيعات قياسا بـ6% قبل الحرب".