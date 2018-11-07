هبوط أسعار النفط بعد الإعفاءات الأميركية من العقوبات الإيرانية

وصل تراجع أسعار النفط اليوم، الأربعاء، قريبًا من أدنى مستوياته منذ شهرين ونصف، فبحلول الساعة 7:50 بتوقيت غرينتش، بلغ عقد أقرب استحقاقٍ لخام برنت، مبلغ 71.83 دولار للبرميل، متراجعًا بنسبة 0.4%، أي ما يعادل 30 سنتًا، بالمقارنة مع الإغلاق السابق، وبنسبة 17.4% بالمقارنةبأعلى مستوى لهما خلال السنوات الأربع الماضيات.

كما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 0.6%، أي ما يعادل 37 سنتًا للبرميل ليصل مبلغ 61.84 دولار، وتبلغ نسبة انخفاضه بالمقارنة بأعلى سعر بلغه خلال السنوات الأربع الأخيرات.

وجاء هذا الانخفاض بعد إعلان الولايات المتحدة بشكل رسميّ، إعفاء 8 دول، من تبعات العقوبات على إيران، وذلك يوم الإثنين الماضي؛ بالمقابل، أظهرت توقعهات متزايدة توافر إمدادات جيدة بالسوق في الوقت الذي يزيد فيه الإنتاج، وتسمح فيه إعفاءات من العقوبات الأمريكية على إيران لكبار مشتري الخام من طهران بمواصلة الحصول على الخام منها.

وقال بنك جيه. بي. مورجان الأميركي إن "بيع النفط سببه فائض الخام الناجم عن ارتفاع الإنتاج بينما ما زالت الإمدادات الإيرانية في السوق".

وتظهر بيانات رفينيتيف أن صادرات إيران انخفضت إلى مليون برميل يوميًّا منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني متراجعة من نحو ثلاثة ملايين برميل يوميًّا في منتصف 2018، لكن من المتوقع أن تزيد الإمدادات الإيرانية بعد نوفمبر تشرين الثاني مع استخدام الإعفاءات للبدء في طلب شراء المزيد من النفط الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة قد أعطت إعفاءات لكبار زبائن طهران، من العقوبات التي بدأ العمل بها أول أمس، الإثنين، مما يسمح بواردات محدودة للمئة وثمانين يومًا القادمة. وبخلاف إيران، يقول مورجان ستانلي إن "الإمدادات مستمرة أعلى من المتوقع، لاسيما من الولايات المتحدة وأعضاء أوبك في الشرق الأوسط وروسيا وليبيا".