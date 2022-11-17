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السعوديّة تبرم اتفاقيّات مع شركات كوريّة جنوبيّة بـ30 مليار دولار

تاريخ النشر: 17/11/2022 - 11:31

السعوديّة تبرم اتفاقيّات مع شركات كوريّة جنوبيّة بـ30 مليار دولار
خلال اجتماع الجانبين ("الأناضول")
عرب ٤٨

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم الخميس، أن الرياض وقعت مع شركات كورية جنوبية اتفاقيات شراكات تجارية واقتصادية واستثمارية، بقيمة 30 مليار دولار.

ووردت تصريحات الفالح لتلفزيون "الشرق"، على هامش زيارة بدأها أمس الأربعاء، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية.

وقال الفالح إن الاتفاقيات الجديدة الموقعة بين الجانبين، تتضمن قطاعات حيوية، "منها الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الطبية وبناء السفن".

خلال استقبال بن سلمان في كوريا الجنوبية ("الأناضول")

ولم يذكر الوزير السعودي تفاصيل وتوزيع الاستثمارات الجديدة، لكن شركة أرامكو السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم عن استثمار هو الأكبر لها على الإطلاق في كوريا الجنوبية بقيمة 7 مليارات دولار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن أرامكو قولها إن المشروع الذي يُعرف باسم "شاهين" يهدف لاستخدام تقنية مبتكرة لأول مرة لتحويل النفط الخام إلى مواد أولية كيميائية.

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#شركات كورية جنوبية
#كوريا الجنوبية
#السعودية
#شراكات تجارية

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