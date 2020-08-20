إبطن: تصريح مدع ضد 3 أشخاص بجريمة قتل سمير عمرية

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا تصريح ادعاء عام وطلب تمديد اعتقال، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد ثلاثة أشخاص في جريمة قتل سمير (صلاح) عمرية (53 عاما) من قرية إبطن.

وسُمح بالنشر بعد إزالة أمر حظر النشر في الجريمة التي وقعت قبل نحو شهر في إبطن، إذ طعن خلالها أحد سكان القرية، سمير (صالح) عمرية، ما أسفر عن مقتله وأصيب آخران بعيارات نارية.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت يوم 18 تموز/ يوليو 2020 الساعة 21:00 بلاغا حول شجار بين عائلتين في القرية، وأقرت الطواقم الطبية وفاة أحد المصابين في المكان ونقلت اثنين آخرين (55 و29 عاما) لتلقي العلاج الطبي بعد أن أصيبا بعيارات نارية. وفتحت ملفا للتحقيق وجمعت البينات والأدلة من مسرح الجريمة على يد خبراء التشخيص الجنائي والتحقيق مع عدد كبير من المشتبهين، واعتقلت 3 أشخاص من إبطن، في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، بشبهة ضلوعهم في الجريمة التي وقعت على خلفية اعتداء قام به الضحية في اليوم السابق ضد المشتبه به، وفقا لادعاء الشرطة.