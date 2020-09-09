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أم الفحم: 34 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 09/09/2020 - 10:13

أم الفحم: 34 إصابة جديدة بكورونا
من أم الفحم (توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت بلدية أم الفحم، صباح اليوم الأربعاء، أنه سُجّلت 5034 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المدينة.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه وفقا لآخر المعطيات والإحصائيات من وزارة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا في أم الفحم، "سُجّلت 34 إصابة جديدة بكورونا، صباح اليوم الأربعاء، (تحديث الثامنة صباحا)، 522 إصابة فعالة ونشطة الآن. العدد الكلي للإصابات في المدينة منذ البداية 1284 إصابة. عدد الحالات التي شفيت حتى الآن هو 762. عدد الفحوص التي جرت أمسِ الثلاثاء 482 فحصا".

وأضاف أن "برنامَج الفحص، اليوم الأربعاء، من الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساءً. لا حاجة لحجز دور مسبق أو توجيه من الطبيب. الفحوص فقط لمؤمني عيادات كلاليت ومئوحيدت".

يذكر أنه سُجلت في أم الفحم، أمسِ الثلاثاء، 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أم الفحم
#فيروس كورونا

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