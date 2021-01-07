5% فقط تطعموا ضد كورونا بالمجتمع العربي لغاية اليوم

يستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ أن نسبة التطعيم في البلدات العربية 5% وفي الفئة العمرية 60 عاما فا فوق بلغت 30%. كما سجلت منذ مطلع الأسبوع 24 حالة وفاة و3,986 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب الهيئة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، لغاية الساعة 07:00 من صباح اليوم الخميس، في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، 80,994 مصابا، في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد 466,377 مصابا. وبهذا بلغت نسبة الإصابات في البلدات العربية من إجمالي الإصابات في البلاد في 17.4%.

وارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية، منذ مطلع الأسبوع الحالي، بنحو 3,986 إصابة جديدة. وفي المقابل على مستوى البلاد بلغ عدد الإصابات 30,510 إصابة جديدة لذات الفترة. وبهذا بلغت نسبة الإصابات الجديدة، منذ مطلع الأسبوع، في البلدات العربية نحو 13.1% من مجمل المصابين الجدد في البلاد. وفيما يتعلق بنسبة الفحوص الموجبة فقد ارتفعت في البلدات العربية إلى 11.8% مقابل 6.5% في المعدل العام بالبلاد.

وأشارت الهيئة إلى أنه وفق المعطيات، لغاية صباح أمس الأربعاء، بلغ عدد الذين تلقوا التطعيم ضد كورونا في البلدات العربية ما يقارب 75 ألف شخصا بينهم ما يقارب 31 ألف متطعم ما فوق 60 عاما أي نسبة 30% من هذه الفئة العمرية، وفي المقابل بلغت نسبة التطعيم لذات الفئة العمرية على مستوى البلاد نحو 59%. وبهذا بلغت نسبة التطعيم الكلية في البلدات العربية نحو 5% مقابل 15% على مستوى البلاد.

وبلغ عدد الحالات النشطة في البلدات العربية 9,234 حالة، مع تسجيل ارتفاع بلغ 160 حالة نشطة جديدة منذ مطلع الأسبوع الحالي، وفي المقابل على مستوى البلاد بلغ 64,182 حالة نشطة بزيادة بلغت 11,869 حالة جديدة لذات الفترة. وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى نحو 14.4% من إجمالي الحالات النشطة في البلاد.

ولفتت الهيئة العربية للطوارئ إلى أن عدد الوفيات بكورونا، منذ مطلع الأسبوع الجاري، ارتفع بـ24 حالة وفاة وبلغ إجمالي الوفيات 550، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بـ134 وفاة لذات الفترة وبلغ عدد الوفيات في البلاد 3,525، وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية من مجمل الوفيات بالبلاد 15.6% منذ بدء انتشار عدوى كورونا في البلاد، في شهر آذار/ مارس 2020.

وارتفع عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية إلى 185 حالة بينهم 53 تحت التنفس الاصطناعي. في المقابل على مستوى البلاد ارتفع عدد الحالات الخطرة إلى 824 حالة بينهم 132 تحت التنفس الاصطناعي.