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دبي: اندلاع حريق إثر انفجار في ميناء جبل علي

تاريخ النشر: 07/07/2021 - 22:58

دبي: اندلاع حريق إثر انفجار في ميناء جبل علي
صورة متداولة من موقع الانفجار في دبي
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اندلع حريق هائل، مساء الأربعاء، إثر انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة في ميناء جبل علي في إمارة دبي، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن "فرق الدفاع المدني تتعامل حاليًا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي".

وأضاف في تغريدة على تويتر "لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي".

قبل أن يعود المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة أخرى، قائلا: "الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث".

وضمن المكتب في التغريدة الثالثة مقطع فيديو قصير للغاية يشير لعملية إطفاء تواجه ألسنة لهب لا تزال مشتعلة بموقع الحادث.

وأفادت وسائل إعلام إماراتية بأن "فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق اندلع بسفينة قبالة ميناء جبل علي في دبي".

في المقابل، أشارت تقارير أولية إلى أن الحديث عن انفجار خزان نفط في ميناء جبل علي.

وتردّد في أنحاء دبي، مساء الأربعاء، دوي انفجار قوي لم تعرف أسبابه على الفور، حسبما نقلت وكالات أنباء عالمية عن شهود عيان.

وأفاد سكان في منطقة جبل علي التي تضم ميناء رئيسيا في جنوب الإمارة باهتزاز منازلهم من جراء قوة الانفجار.

وتداول مغردون صورا ومقطع فيديو يقولون إنه للواقعة، التي تشير لما يبدو أنه انفجار "ضخم" تتصاعد منه "ألسنة كبيرة" من اللهب، ولم يتسن التأكد من صحة المتداول من مصدر مستقل أو رسمي.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ميناء جبل علي
#إمارة دبي
#خزان نفط
#الإمارات

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