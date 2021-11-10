الخبراء يوصون على تطعيم الأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما

صادقت لجنة الخبراء التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، على تلقيح الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأوصت الوزارة باتخاذ قرار في هذه الخصوص والشروع بحملة التطعيم في أقرب وقت ممكن.

وصوت لصالح القرار بتطعيم الأطفال بلقاح "فايزر" - "موديرنا"، 73 خبيرا في اللحنة المختصين، بناء على المعطيات التي عرضت أمام اللجنة، فيما اعترض خبيران على التوصية.

وأيد 34 مختصا على تقديم توصية بتطعيم الأطفال في هذه المرحلة العمرية، المتعافين من كورونا، بناء على موعد تعافيهم في الفيروس.

في حين أيد 23 مختصا التوصية بتطعيم الأطفال المتعافين، بغض النظر عن موعد تعافيهم من الفيروس؛ في المقابل، عارض 8 مختصين تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما الذين تعافوا من كورونا.

وفي أعقاب قرار لجنة المختصين، بات القرار النهائي لإطلاق حملة تطعيم الأطفال، لدى المدير العام لوزارة الصحة، نحمان أش.

وبمصادقة أش المرجحة على التوصية، من المتوقع أن تنتطلق حملة تطعيم الأطفال في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وبظل تراجع الإصابات وتحسن الحالة الوبائية، تواصل وزارة الصحة التطعيم بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا، حيث أظهرت الإحصاءات بأن أكثر من 4 ملايين شخص بالبلاد تلقوا الجرعة الثالثة.

ومع تحسن الحالة الوبائية، تقرر إلغاء القيود المفروضة على التجمهر في المناطق المفتوحة، وإلغاء الشارة الخضراء في الأماكن والمناطق الأقل عرضة لخطر تفشي وانتشار الفيروس.

كما تقرر إلغاء ضرورة ارتداء الكمامة في تجمع أكثر من 100 شخص في منطقة مفتوحة، مع بقاء إلزام ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، علما أن هذه القرارات بحاجة الى مصادقة الحكومة.