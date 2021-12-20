"قضية الأسيرات": حوار مبدئيّ بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون... وإصابة سجّان بنفحة

طُعن أحد ضباط سجون الاحتلال في سجن نفحة، مساء اليوم الإثنين، بحسب ما أفاد مركز إعلام الأسرى في بيان، فيما أعلن نادي الأسير إجراء "حوار مبدئي بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون حول قضية الأسيرات"، مؤكدا أن "استكماله مشروط بإنهاء العقوبات بحقهن وعزل الأسيرات الثلاث". كما أعلنت هيئة شؤون الأسرى أنه "تم إعادة الأسيرتين منى قعدان وشروق دويات من عزل سجن الجلبوع إلى سجن الدامون".

ووفقا لبيان أصدرته هيئة شؤون الأسرى، فإنه "سيتم إعادة جميع الأسيرات المعزولات إلى سجن الدامون خلال وقت قصير، وذلك وفقا للمباحثات والتفاهمات بين إدارة السجون والاستخبارات وقادة الحركة الأسيرة، مع العلم بأنه حتى اللحظة تم إعادة الأسيرتين منى قعدان وشروق دويات من عزل سجن الجلبوع إلى سجن الدامون".

جاء ذلك بعد وقت وجيز من إعلان مؤسسات الأسرى، أن الأسرى الإداريين، قرروا مقاطعة المحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري بدءا من مطلع الشهر المقبل، بشكل شامل، بدعم وتأييد من الحركة الأسيرة.

كما يأتي فيما تؤكد الأسيرات في سجن الدامون أن "هناك سياسة ممنهجة من قبل إدارة السجن" إزاءَهنّ، في "أعقاب تعرضهن لعمليات تنكيل متتالية استمرت لأيام وما تزال، بسبب رفضهن لقرار نقلهن بين الغرف في السجن"؛ بحسب ما قالت المحامية، حنان خطيب، من هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأكّد نادي الأسير أنّ "مواجهة جرت بين أحد الأسرى وسجان في سجن نفحة"، مضيفا: "تقوم إدارة السجن بإرسال تعزيزات من قوات القمع لأقسام الأسرى".

وقالت هيئة شؤون الأسرى، إنّ "ضابطا إسرائيليا يعمل في إدارة السجون قد طُعن، وذلك في أعقاب الهجمة الشرسة والمستمرة على الأسرى والأسيرات خلال الأيام الماضية، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تدهور، خصوصا وأن قوات من جيش الاحتلال ووحدات القمع في طريقها إلى سجن نفحة".

من جانبها، أفادت مصلحة سجون الاحتلال في بيان مقتضب، بأنّ أحد عناصر طاقم السجن، قد تعرّض إلى "اعتداء في قسم (حركة المقاومة الإسلامية) حماس".

وذكرت في البيان ذاته أنّ العنصر المُصاب "يتلقى العلاج في عيادة السجن، وإصابته طفيفة"، مضيفة أنّ "القسم (التابع لحركة حماس) تحت السيطرة".

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أنّ "جلسةً عُقدت بين ممثلي الأسرى، وإدارة السجون في سجن ’ريمون’، حول عمليات التنكيل غير المسبوقة التي نُفذت بحقّ الأسيرات، وجاءت الجلسة بعد سلسلة خطوات احتجاجية نفذها الأسرى على مدار أيام".

وذكر نادي الأسير أن "الجلسة تضمنت عرض كافة مطالب الأسيرات، وأبرزها وقف الاعتداء غير المسبوق بحقهن، وعدم تكراره، وإنهاء عزل الأسيرات الثلاث شروق دويات، ومرح باكير، ومنى قعدان".

وقال إنّ "الحوار المبدئي الحالي؛ جاء بشرط إنهاء عزل الأسيرات، ورفع العقوبات التي فُرضت عليهن، وعليه سيكون تنفيذ هذه الشروط هي البداية لحوار معمق سيستمر حول قضية الأسيرات".