استشهاد فلسطينيين إثر قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة قرب جنين

أسفر هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية، عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، الذين كانوا في مركبة قرب جنين، وزعم الاحتلال أنهم أعضاء خلية نفّذت عدة عمليات إطلاق النار.

اغتال جيش الاحتلال الإسرائيليّ، بطائرة مسيّرة، ثلاثة فلسطينيين، إثر استهداف مركبة كانوا يستقلّونها قرب جنين في الضفة الغربية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، زاعما أنهم أعضاء "خليّة"؛ "نفذت عدة عمليات إطلاق نار".

وأكّد الدفاع المدني الفلسطيني، العثور على 3 جثامين داخل المركبة التي قصفها الاحتلال في الجلمة.

وقال بيان مشترك، صدر عن جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ (الشاباك)، والجيش، إن الأخير "أحبط خلية إرهابية نفذت عدة عمليات إطلاق نار على مستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".

وأضاف البيان أن "قوات الجيش الإسرائيلي، رصدت قبل فترة وجيزة، بتوجيه استخباراتيّ دقيق من قبل الشاباك، سيارة مشبوهة بها خلية إرهابية، بعد أن نفذت إطلاق نار بالقرب من الجلمة".

وزعم أن "الخلية نفذت في الآونة الأخيرة، عدة عمليات إطلاق نار على مستوطنات في أنحاء يهودا والسامرة"، مضيفا أنه "بعد التعرف على الخلية، أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية، النار على الخلية، وأحبطتها".

وقال وزير الأمن الإسرائيليّ، يوآف غالانت، في تعقيب على عملية الاغتيال الجوية، إنه "يثني على القوات الأمنية التي نفذت قبل فترة وجيزة، عملية تصفية مستهدِفة لخلية مخرّبين، كانت تطلق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية، والتي سبق لها أن نفذت عدة عمليات إطلاق نار".

وأضاف: "سنتخذ نهجًا هجوميًا واستباقيًا ضد الإرهاب، وسنستخدم جميع الوسائل المتاحة لنا، وسنفرض على كل مخرّب، أو مبعوث إرهابيّ، ثمنا باهظا".

تفاصيل أوفى تباعا...