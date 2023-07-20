جيش الاحتلال ومستوطنون يقتحمون نابلس: شهيد ومصابون ومنع الوصول لرضيعة أُصيبت بالاختناق

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية، من عدة محاور باتجاه شارع "عماّن"، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية. استشهد شاب وأصيب آخرون خلال الاقتحام.

استشهد الشاب بدر سامي مصري (19 عاما)، وأُصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحيّ، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيليّ، خلال مواجهات اندلعت في نابلس، ليل الأربعاء - الخميس.

وأُصيب العشرات بالاختناق بالغاز السام، كذلك، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، عقب اقتحام المستوطنين مقام يوسف.

#فيديو يُظهر جانبا من المواجهات مع قوات الاحتلال في #نابلس، فجر الخميس، وذلك خلال اقتحام أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين، بينهم رضيعة ( 12 يوما)، منع الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إليها، ما أجبر المسعفين على التوجّه إليها على الأقدام.



التفاصيل: https://t.co/pMHCunwFvP pic.twitter.com/2tWkllFSWi — موقع عرب 48 (@arab48website) July 19, 2023

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية، من عدة محاور باتجاه شارع "عماّن"، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.

الشهيد بدر سامي مصري

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، إضافة إلى إصابة 3 ثلاثة آخرين بينهم إصابتان بحالة الخطر، تم نقلهم إلى مستشفى "رفيديا".

الاعتداء على مركبات الإسعاف ومنع الوصول لرضيعة

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن قوات الاحتلال منعت مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى طفله رضيعة (12 يوما) أصيبت بالاختناق الشديد بالغاز في منطقة الضاحية".

الحافلات التي تقلّ المستوطنين في طريقها لقبر يوسف في #نابلس، في اقتحام أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين. pic.twitter.com/y3gZukQtiI — موقع عرب 48 (@arab48website) July 19, 2023

وأكّد أنه "تم التوجه لها على الأقدام، لتقديم العلاج اللازم لها، كما أُصيب نحو 30 مواطنا بالاختناق".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مركبة إسعاف، أثناء نقلها لمريض قرب مخيم بلاطة، ما أدى إلى كسر زجاجها الأمامي.

واقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.